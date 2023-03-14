Прогноз погоды 14 марта - какой будет погода сегодня

Температура воздуха в основном будет со значком плюс

Сегодня, 14 марта, погода в Украине будет сухой, но ветреной. Температура воздуха в большинстве своем будет с отметкой плюс.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня днем переменная облачность, дождя и снега не прогнозируется. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. В северных, западных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах от +9 до +14 градусов тепла, в Прикарпатье до +18.

Ночью колонки термометров покажут от +3 до -2 градусов. В Карпатах и на востоке -6 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Днем и ночью без осадков. Ветер южный, возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха днем ожидается +11...+13 градусов. Ночью температура опустится до +1...+3 градуса.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупреждают украинцев о сильных порывах ветра.