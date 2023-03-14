Прогноз погоды в Украине на 15 марта - в каком регионе резко похолодает

Похолодание будет особенно ощутимым во Львовской области

Синоптики составили прогноз погоды на 15 марта в Украине. Солнечная погода завтра будет в Киеве — там ожидается до +9, а в некоторых областях — дождь. В западных областях после теплого дня 14 марта ожидается резкое снижение температуры.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды на 15 марта

В западных областях облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь; днем умеренный дождь с мокрым снегом; температура ночью 2-7°С тепла, днем 4-9°С тепла.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в восточных областях днем местами небольшой дождь; температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 9-14°С тепла. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, южный (в западных областях с переходом на северо-западный), 7-12 м/с, ночью и утром в северных, центральных и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Прогноз погоды по Киевской области на 15 марта

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью по области местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 9-14°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 11-13°С.

Предупреждение об опасных явлениях

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью, ожидается 14-15 марта на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) удержится 14-15 марта — в горах Львовской и Черновицкой областей.

Прогноз от народного синоптика на 15 марта

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что 15 марта в Украине ожидается капризная погода.

"Погода в это время капризная, пестрая, своими резкими скачками температуры воздуха, атмосферного давления, сильного ветра крутит нам головы, настроение, заставляет силой обратить внимание на свое здоровье, часто меняет планы. Однако все равно нет ничего желательнее весны. Какая, как ни крути, все равно замечательная", — написала она.

По информации Диденко, "погодные качели" 15 марта больше всего почувствуют жители западных областей.

"Сегодня самый теплый регион — западный, Львовщина. А завтра та же Львовщина уже будет пиком холода. В пределах Украины, конечно. Вот такие контрасты", — отмечает она.

Согласно прогнозу, 15 марта в западных областях Украины ожидается похолодание до дневных +4...+8 градусов после сегодняшних +12...+18 градусов. Придет атмосферный фронт, уйдет дождь и даже временами с мокрым снегом.

"Подготовьтесь к непогоде, позаботьтесь об обуви, зонтах, одежде соответствующей и возьмите, на всякий случай, что-то от головной боли и давления", — посоветовала народный синоптик.

На остальной территории Украины, по информации Диденко, в среду еще удержится теплая погода без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +9...+13 градусов.

"Сильный штормовой сегодняшний ветер завтра несколько ослабнет, однако все равно будет порывистым периодически — можете положить в карман декоративный гламурный кирпич. Очень внимательно выбирайте место парковки", — написала она.

В Киеве 15 марта — сухо, ветрено, тепло, до +12 градусов.

"В дальнейшем похолодание с запада сдвинется восточнее, однако с конца недели и начала следующей снова потеплеет. В субботу-воскресенье — сухая, в большинстве областей солнечная погода. Кто интересуется — завтра магнитные бури", — добавила Диденко.

Отметим, что сегодня, 14 марта, погода в Украине сухая, но ветреная. Температура воздуха в основном с отметкой плюс.

Фото: Твоє місто