Поліція зайнялася працівником Закарпатського ТЦК, який побив дружину військового

Затриманий хуліган із ТЦК. Фото: МВС України

Поліція затримала представника Закарпатського територіального центру комплектування, якого звинуватили у побитті дружини військовослужбовця. Зараз йому готовлять підозру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Міністерство внутрішніх справ наголосило, що уже реагує на інцидент на Закарпатті, де працівник ТЦК побив дружину військовослужбовця.

Поліція затримала зазначену особу і доставила її до райвідділку.

"Встановлено, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння", — наголосила пресслужба міністерства.

Кваліфікація події

Дані про це правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 ККУ.

Зараз поліцейські готують матеріали, за підсумками яких затриманому буде оголошено підозру.

МВС про розслідування закарпатського інциденту

Нагадаємо, раніше дружина українського військового Тетяна Новак написала на своїй Facebook-сторінці, що в Ужгорожі її побив старший офіцер Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтин Варі. Він був напідпитку, почав чіплятися до жінки та її чоловіка, а потім взагалі накинувся на жінку та завдав два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню.

Згодом перший заступник міністра оборони Олексій Павлюк зазначив, що усі подібні випадки будуть розбиратися у військовому відомстві, і за результатами службових перевірок винні притягатимуться до відповідальності.