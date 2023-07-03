Поліція зайнялася працівником Закарпатського ТЦК, який побив дружину військового
Поліція затримала представника Закарпатського територіального центру комплектування, якого звинуватили у побитті дружини військовослужбовця. Зараз йому готовлять підозру.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Затримання п’яного військовослужбовця
Міністерство внутрішніх справ наголосило, що уже реагує на інцидент на Закарпатті, де працівник ТЦК побив дружину військовослужбовця.
Поліція затримала зазначену особу і доставила її до райвідділку.
"Встановлено, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння", — наголосила пресслужба міністерства.
Кваліфікація події
Дані про це правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 ККУ.
Зараз поліцейські готують матеріали, за підсумками яких затриманому буде оголошено підозру.
Нагадаємо, раніше дружина українського військового Тетяна Новак написала на своїй Facebook-сторінці, що в Ужгорожі її побив старший офіцер Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтин Варі. Він був напідпитку, почав чіплятися до жінки та її чоловіка, а потім взагалі накинувся на жінку та завдав два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню.
Згодом перший заступник міністра оборони Олексій Павлюк зазначив, що усі подібні випадки будуть розбиратися у військовому відомстві, і за результатами службових перевірок винні притягатимуться до відповідальності.