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Поліція зайнялася працівником Закарпатського ТЦК, який побив дружину військового

3 липня 2023 11:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Поліція зайнялася працівником Закарпатського ТЦК, який побив дружину військового
Затриманий хуліган із ТЦК. Фото: МВС України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Поліція затримала представника Закарпатського територіального центру комплектування, якого звинуватили у побитті дружини військовослужбовця. Зараз йому готовлять підозру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Міністерство внутрішніх справ наголосило, що уже реагує на інцидент на Закарпатті, де працівник ТЦК побив дружину військовослужбовця.

Поліція затримала зазначену особу і доставила її до райвідділку. 

"Встановлено, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння", — наголосила пресслужба міністерства.

Кваліфікація події

Дані про це правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 ККУ. 

Зараз поліцейські готують матеріали, за підсумками яких затриманому буде оголошено підозру.

МВС про розслідування закарпатського інциденту
МВС про розслідування закарпатського інциденту

Нагадаємо, раніше дружина українського військового Тетяна Новак написала на своїй Facebook-сторінці, що в Ужгорожі її побив старший офіцер Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтин Варі. Він був напідпитку, почав чіплятися до жінки та її чоловіка, а потім взагалі накинувся на жінку та завдав два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню. 

Згодом перший заступник міністра оборони Олексій Павлюк зазначив, що усі подібні випадки будуть розбиратися у військовому відомстві, і за результатами службових перевірок винні притягатимуться до відповідальності.

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