Полиция занялась работником Закарпатского ТЦК, избившим жену военного
Полиция задержала представителя Закарпатского территориального центра комплектования, обвиненного в избиении жены военнослужащего. Сейчас ему готовят подозрение.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Задержание пьяного военнослужащего
Министерство внутренних дел подчеркнуло, что уже реагирует на инцидент в Закарпатье, где работник ТЦК избил жену военнослужащего.
Полиция задержала указанное лицо и доставила его в райотдел.
"Установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения", — подчеркнула пресс-служба министерства.
Квалификация события
Данные об этом правонарушении были внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 125 УК.
Сейчас полицейские готовят материалы, по итогам которых задержанному будет объявлено подозрение.
Напомним, ранее жена украинского военного Татьяна Новак написала на своей Facebook-странице, что в Ужгороде ее избил старший офицер Закарпатского областного территориального центра комплектования Константин Вари. Он был под хмельком, начал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.
Впоследствии первый заместитель министра обороны Алексей Павлюк отметил, что все подобные случаи будут разбираться в военном ведомстве, и по результатам служебных проверок должны будут привлекаться к ответственности.