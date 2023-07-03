Полиция занялась работником Закарпатского ТЦК, избившим жену военного

Задержанный хулиган из ТЦК. Фото: МВД Украины

Полиция задержала представителя Закарпатского территориального центра комплектования, обвиненного в избиении жены военнослужащего. Сейчас ему готовят подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Министерство внутренних дел подчеркнуло, что уже реагирует на инцидент в Закарпатье, где работник ТЦК избил жену военнослужащего.

Полиция задержала указанное лицо и доставила его в райотдел.

"Установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения", — подчеркнула пресс-служба министерства.

Квалификация события

Данные об этом правонарушении были внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 125 УК.

Сейчас полицейские готовят материалы, по итогам которых задержанному будет объявлено подозрение.

МВД о расследовании закарпатского инцидента

Напомним, ранее жена украинского военного Татьяна Новак написала на своей Facebook-странице, что в Ужгороде ее избил старший офицер Закарпатского областного территориального центра комплектования Константин Вари. Он был под хмельком, начал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.

Впоследствии первый заместитель министра обороны Алексей Павлюк отметил, что все подобные случаи будут разбираться в военном ведомстве, и по результатам служебных проверок должны будут привлекаться к ответственности.