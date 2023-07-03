Старший офіцер Закарпатського ОВК жорстоко побив жінку: чи буде покарання

Фото Тетяни Новак. Фото: Facebook

В Ужгорожі старший офіцер Закарпатського ОВК Костянтин Варі жорстоко побив жінку. Він був напідпитку, почав чіплятися до жінки та її чоловіка, а потім взагалі накинувся на жінку та наніс два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню.

Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook.

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За словами жінки, подія сталась 25 червня 2023 року. Вона з чоловіком зайшли до крамниці купити води.

"На касі до нас причепився п'яний мужик в цивільному одязі. Його перші слова були до мого чоловіка: "Ти воював чи з….ся (втік)?". Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила", — продовжує розповідь Тетяна.

Допис у соцмережі Тетяни Новак. Фото: Скриншот

П'яний офіцер спочатку ціплявся до подружжя у магазині, а потім взагалі побив жінку і втік. І це попри те, що багато людей були свідками цієї неприємної ситуації.

Тетяна Новак. Фото: Facebook

"Поки чекали поліцію, до нас почали сходитись люди. Вони розповіли, що Костя не перший раз нападає на людей, зокрема жінок, але місцеві жителі його бояться і заяви не подають. Дочекатись поліції і дати свідчення теж бажаючих не знайшлось", — зізнається жінка.

Костянтин Варі. Фото: Facebook

Як реагує поліція

Жінка зізнається, що поліція зволікає з розслідуванням справи. А дізнавач взагалі терміново взяв відпустку.

Кримінальне провадження. Фото: Facebook

"За три дні жодних дзвінків на було, тож я знов приїхала у відділок сама. Турус сказав, що документи нібито вже мали дійти до судмедексперта, але він точно не знає. Наступного дня, в п'ятницю, я зв'язалась з судмедекспертом і дізналась, що жодних документів він досі не отримав. Тоді я зателефонувала на 102, мене з'єднали з черговим відділку. Виявилось, що дізнавач Турус пішов у відпустку на невизначений термін", — розповіла Тетяна.

Показник алкотестера Костянтина Варі. Фото: Facebook

Реакція українців

Користувачі соцмереж активно зааз обговорюють ситуацію, в якій опинилася Тетяна Новак. Вимагають найсуворішого покарання для кривдника.

"Військові безперечно головні люди у нашій країні зараз, але навіть це не дає жодного права на свавілля. І не дає права це свавілля не карати", — пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, жахливе видовище можна було спостерігати в одному з селищ під Владивостоком у Російській Федерації. Тамтешні мешканці під час перевірки на предмет крадіжки електрики відкрили вогонь.

Також ми писали, що Тячівський районний суд Закарпатської області ухвалив вирок чоловікові, який відмовився від отримання повістки, посилаючись на свої релігійні переконання. Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу, проте його було звільнено від ув'язнення.