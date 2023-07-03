Старший офицер Закарпатского ОВК жестоко избил женщину: будет ли наказание

Фото Татьяны Новак. Фото: Facebook

В Ужгороде старший офицер Закарпатского ОВК Константин Вари жестоко избил женщину. Он был пьян, начал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.

Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

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По словам женщины, событие произошло 25 июня 2023 года. Она с мужем зашли в магазин купить воды.

"На кассе к нам прицепился пьяный мужик в гражданской одежде. Его первые слова были к моему мужу: "Ты воевал или из….ся (убежал)?". Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил", — продолжает рассказ Татьяна.

Сообщение в соцсети Татьяны Новак. Фото: Скриншот

Пьяный офицер сначала цеплялся к супругам в магазине, а потом вообще избил женщину и скрылся. И это несмотря на то, что многие были свидетелями этой неприятной ситуации.

Татьяна Новак. Фото: Facebook

"Пока ждали полицию, к нам начали сходиться люди. Они рассказали, что Костя не первый раз нападает на людей, в частности женщин, но местные жители его боятся и заявления не подают. Дождаться полиции и дать показания тоже желающих не нашлось", — признается женщина.

Константин Вари. Фото: Facebook

Как реагирует полиция

Женщина признается, что полиция медлит с расследованием дела. А дознаватель вообще срочно взял отпуск.

Уголовное производство. Фото: Facebook

"За три дня никаких звонков не было, поэтому я снова приехала в участок сама. Турус сказал, что документы якобы уже должны были дойти до судмедэксперта, но он точно не знает. На следующий день, в пятницу, я связалась с судмедэкспертом и узнала, что никаких документов он до сих пор не получил. Тогда я позвонила по телефону на 102, меня соединили с дежурным отделением. Оказалось, что дознаватель Турус ушел в отпуск на неопределенный срок", — рассказала Татьяна.

Показатель алкотестера Константина Вари. Фото: Facebook

Реакция украинцев

Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию, в которой оказалась Татьяна Новак. Требуют строжайшего наказания для обидчика.

"Военные, бесспорно, главные люди в нашей стране сейчас, но даже это не дает никакого права на произвол. И не дает права этот беспредел не наказывать", — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ужасное зрелище можно было наблюдать в одном из селений во Владивостоке в Российской Федерации. Местные жители во время проверки на предмет воровства электричества открыли огонь.

Также мы писали, что Тячевский районный суд Закарпатской области вынес приговор мужчине, который отказался от получения повестки, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу, однако он был освобожден от заключения.