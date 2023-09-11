Помер колишній нардеп та музикант Ян Табачник

Музикант Ян Табачник. Фото: УНІАН

В Тель-Авіві після двох років боротьби з раком помер екснардеп та музикант Ян Табачник. Сталося це 11 вересня після 20:00 в місцевій лікарні.

Про це повідомив журналіст Михайло Маслій.

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"Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу…", — написав він.

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Реакція Гордона на смерть артиста

Також про смерть музиканта повідомив відомий інтерв'юер Дмитро Гордон.

"О 20:10 після тривалої хвороби пішов із життя прекрасний музикант і приголомшлива людина, мій дорогий друг Ян Табачник. Ян Петрович зробив людям багато добра, він був безкорисливий, порядний, чистий, зворушливий і напрочуд сентиментальний, я його дуже любив. Боляче. Світла пам'ять", — зазначив журналіст.

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Що відомо про Яна Табачника

Музикант народився у Чернівцях в 1945 році. Перший раз він взяв до рук акордеон в 10 років, а в 13 років вже входив до напівпрофесійних груп, пише "Главком".

Вперше він показав свої творчі здібності у віці 16 років. Після цього він виступив в ролі акордеоніста в Радянському Союзі в 1976 році. В цей рік з'явився і його перший сольний альбом "Популярні мелодії".

До 1976 року він працював в естрадних оркестрах:

Астраханської,

Калмицької,

Батумі,

Орловської,

Ялтинської філармоніях,

в Ленконцерті.

Зазначається, що гра Табачника допомогла зробити акордеон відомими інструментом в нашій країні. Ян заснував такі фестивалі, як "Володимир Крайнєв запрошує" і "AccoHoliday", через них пройшла чимала кількість талановитих музикантів.

Політична діяльність

Ян Табачник у 2006, 2007 і 2012 роках був народним депутатом України "Партії регіонів".

У Верховній Раді під час V скликання він був першим заступником голови Комітету з питань духовності та культури. Пізніше в парламенті VI і VII скликань вів свою діяльність у комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.

"Я не знаю жодного фестивалю в нашій країні, де були б чесні відносини. Хтось може сказати, що це необґрунтоване звинувачення. Але я знаю, як це робиться! І я говорю про фестивалі, за якими стоять бюджетні гроші", — прокоментував він так свій перехід від Комітету з питань культури до Комітету з протидії корупції.

Нагадаємо, вночі, 6 вересня 2023 року, через серцевий напад помер український вчений та релігієзнавець Ігор Козловський, який за своє життя пережив російський полон. За словами кримськотатарського політика Рефата Чубарова, чоловік був інтелігентним, розумним та завжди давав мудрі настанови щодо майбутнього України.