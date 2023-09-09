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У Києві попрощались з релігієзнавцем Ігорем Козловським

9 вересня 2023 14:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві попрощались з релігієзнавцем Ігорем Козловським
Прощання з Ігорем Козловським у Михайлівському соборі. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Уночі, 6 вересня 2023 року, через серцевий напад помер український вчений та релігієзнавець Ігор Козловський, який за своє життя пережив російський полон. За словами кримськотатарського політика Рефата Чубарова, чоловік був інтелігентним, розумним та завжди давав мудрі настанови щодо майбутнього України. 

Про це Рефат Чубаров розповів журналістам Новини.LIVE.

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Відомо, що попрощалися з релігієзнавцем 9 вересня в Михайлівському соборі у Києві. 

"Таких вкрай інтелігентних людей в Україні не так багато. Він говорив українському суспільству дуже серйозні речі, про які, можливо, не всі розуміли, що він говорить. Він завжди говорив українському суспільству, він не казав комусь, він казав нам треба дорослішати, щоб ми відповідали всім тим викликам, які є в сучасному світі", — розповідає Чубаров. 

За словами політика, Козловський був відважною людиною і не боявся транслювати свої патріотичні проукраїнські погляди, навіть перебуваючи в окупації. Він знав, що потрібно робити для прориву України й намагався це самостійно втілювати. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що 6 вересня помер український вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук Ігор Козловський.

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