В Киеве попрощались с религиоведом Игорем Козловским

Прощание с Игорем Козловским в Михайловском соборе. Фото: Новини.LIVE

Ночью, 6 сентября 2023 года, из-за сердечного приступа скончался украинский ученый и религиовед Игорь Козловский, за свою жизнь переживший русский плен. По словам крымскотатарского политика Рефата Чубарова, мужчина был интеллигентным, умным и всегда давал мудрые наставления по поводу будущего Украины.

Об этом Рефат Чубаров рассказал журналистам Новини.LIVE.

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Известно, что простились с религиоведом 9 сентября в Михайловском соборе в Киеве.

"Таких крайне интеллигентных людей в Украине не так много. Он говорил украинскому обществу очень серьезные вещи, о которых, возможно, не все понимали, что он говорит. Он всегда говорил украинскому обществу, он не говорил кому-то, он говорил нам надо взрослеть, чтобы мы отвечали всем тем вызовам, которые есть в современном мире", — рассказывает Чубаров.

По словам политика, Козловский был отважным человеком и не боялся транслировать свои патриотические проукраинские взгляды, даже находясь в оккупации. Он знал, что нужно делать для прорыва Украины и пытался самостоятельно это воплощать.

Напомним, ранее мы писали, что 6 сентября скончался украинский ученый, религиовед, кандидат исторических наук Игорь Козловский.