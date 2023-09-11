Умер бывший нардеп и музыкант Ян Табачник

Музыкант Ян Табачник. Фото: УНИАН

В Тель-Авиве после двух лет борьбы с раком скончался экс-нардеп и музыкант Ян Табачник. Произошло это 11 сентября после 20:00 в местной больнице.

Об этом сообщил журналист Михаил Маслий.

Читайте также:

Где похоронят музыканта

"Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таково было его желание, на земле его родного народа...", — написал он.

Скриншот сообщения

Реакция Гордона на смерть артиста

Также о смерти музыканта сообщил известный интервьюер Дмитрий Гордон.

"В 20:10 после продолжительной болезни ушел из жизни прекрасный музыкант и потрясающий человек, мой дорогой друг Ян Табачник. Ян Петрович сделал людям много добра, он был бескорыстный, порядочный, чистый, трогательный и удивительно сентиментальный, я его очень любил. Больно. Светлая память", — отметил журналист.

Скриншот сообщения

Что известно о Яне Табачнике

Музыкант родился в Черновцах в 1945 году. Первый раз он взял в руки аккордеон в 10 лет, а в 13 лет уже входил в полупрофессиональные группы, пишет "Главком".

В первый раз он показал свои творческие способности в возрасте 16 лет. После этого он выступил в роли аккордеониста в Советском Союзе в 1976 году. В этот год появился и первый сольный альбом "Популярные мелодии".

До 1976 года он работал в эстрадных оркестрах:

Астраханской,

Калмыцкой,

Батуми,

Орловской,

Ялтинской филармонии,

в Ленконцерте.

Отмечается, что игра Табачника помогла сделать аккордеон известным инструментом в нашей стране. Ян основал такие фестивали, как "Владимир Крайнев приглашает" и "AccoHoliday", через них прошло большое количество талантливых музыкантов.

Политическая деятельность

Ян Табачник в 2006, 2007 и 2012 годах являлся народным депутатом Украины "Партии регионов".

В Верховной Раде во время V созыва он был первым заместителем председателя Комитета по духовности и культуре. Позже в парламенте VI и VII созывов вел свою деятельность в комитете по борьбе с организованной преступностью.

"Я не знаю ни одного фестиваля в нашей стране, где были бы честные отношения. Кто-то может сказать, что это необоснованное обвинение. Но я знаю, как это делается! И я говорю о фестивалях, за которыми стоят бюджетные деньги", — прокомментировал он так свой переход от Комитета по культуре к Комитету по противодействию коррупции.

Напомним, ночью, 6 сентября 2023 года, из-за сердечного приступа скончался украинский ученый и религиовед Игорь Козловский, который за свою жизнь пережил российский плен. По словам крымскотатарского политика Рефата Чубарова, мужчина был интеллигентным, умным и всегда давал мудрые наставления по поводу будущего Украины.