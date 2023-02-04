Погода в Україні на 5 лютого - який прогноз очікує українців

Поривчастий вітер та сніг: народна синоптикиня розповіла про погоду на завтра
У неділю, 5 лютого, погода буде неоднорідною, втім, без особливих явищ. У деяких місцях випаде сніг, а вітер буде поривчастим.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.
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Погода на 5 лютого
"Десь випадає сніг, переважно невеликий, у західних областях до помірного. У центральних областях, на південному сході без істотних опадів. Вітер в Україні північного та північно-східного напрямів помірний, через протистояння атмосферних антиподів може бути поривчастим, сильним поривам", — сказала синоптикиня.
Температура повітря вночі становитиме -6...-12°С, а вдень -2...-5°С.
Погода у Києві
У Києві 5 лютого очікується невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -5...-7°С, а вдень -2...-4°С.
Нагадаємо, на вихідні 4-5 лютого синоптики прогнозують морози до -10°C та снігопади, в Україні очікується похолодання.