Погода в Україні на 5 лютого - який прогноз очікує українців

Погода в Україні на 5 лютого

У неділю, 5 лютого, погода буде неоднорідною, втім, без особливих явищ. У деяких місцях випаде сніг, а вітер буде поривчастим.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Погода на 5 лютого

"Десь випадає сніг, переважно невеликий, у західних областях до помірного. У центральних областях, на південному сході без істотних опадів. Вітер в Україні північного та північно-східного напрямів помірний, через протистояння атмосферних антиподів може бути поривчастим, сильним поривам", — сказала синоптикиня.

Температура повітря вночі становитиме -6...-12°С, а вдень -2...-5°С.

Погода у Києві

У Києві 5 лютого очікується невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -5...-7°С, а вдень -2...-4°С.

Нагадаємо, на вихідні 4-5 лютого синоптики прогнозують морози до -10°C та снігопади, в Україні очікується похолодання.