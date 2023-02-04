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Порывистый ветер и снег: народный синоптик рассказала про погоду на завтра

4 февраля 2023 14:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Погода в Украине на 5 февраля - какой прогноз ожидает украинцев
Погода в Украине на 5 февраля
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 5 февраля погода будет неоднородной, впрочем, без особых явлений. В некоторых местах выпадет снег, а ветер будет порывистым.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода на 5 февраля

"Кое-где выпадает снег, преимущественно небольшой, в западных областях до умеренного. В центральных областях, на юго-востоке без существенных осадков. Ветер в Украине северного и северо-восточного направлений умеренный, из-за противостояния атмосферных антиподов может быть порывистым, к сильным порывам", — сказала синоптик.

Температура воздуха ночью составит -6…-12°С, а днем -2…-5°С.

Погода в Киеве

В Киеве 5 февраля ожидается небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха ночью составит -5…-7°С, а днем -2…-4°С.

Погода на 5 февраля

Напомним, на выходные 4-5 февраля синоптики прогнозируют морозы до -10°C и снегопады, в Украине ожидается похолодание.

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