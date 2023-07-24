Поштова марка про російський корабель здобула "філателістичний Оскар"
Українська марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" здобула найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" (Італія). Організатори називають її "філателістичним Оскаром".
Про це повідомляє Укрпошта.
Нагорода для української марки
Укрпошта отримала найвищу відзнаку за унікальну та безпрецедентну реакцію на російську агресію, а також особливу ідею втілення.
"Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці "Русскій воєнний корабль, іді…!" зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися", — йдеться у повідомленні.
Ескіз популярної марки створив Борис Грох.
В Укрпошті розповіли, що міжнародна філателістична премія "Азіаго" цього року відзначила своє 53-річчя. До складу міжнародного журі конкурсу входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії та урядовці.
Українська марка отримала найвищу відзнаку серед 35 країн-учасниць. Урочиста церемонія пройшла вчора, 23 липня. Нагороду для Укрпошти отримав генеральний консул України в Мілані Андрій Картиш.
Нагадаємо, Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік.
Також ми писали, що Укрпошта разом з ГУР Міноборони України випустять лімітовану серію мерчу для кожного дня. Таким чином установи транслюють своє бачення теперішніх та майбутніх подій.