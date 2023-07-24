Поштова марка про російський корабель здобула "філателістичний Оскар"

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та марки про російський корабель. Фото: Reuters

Українська марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" здобула найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" (Італія). Організатори називають її "філателістичним Оскаром".

Про це повідомляє Укрпошта.

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Нагорода для української марки

Укрпошта отримала найвищу відзнаку за унікальну та безпрецедентну реакцію на російську агресію, а також особливу ідею втілення.

"Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці "Русскій воєнний корабль, іді…!" зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися", — йдеться у повідомленні.

Ескіз популярної марки створив Борис Грох.

В Укрпошті розповіли, що міжнародна філателістична премія "Азіаго" цього року відзначила своє 53-річчя. До складу міжнародного журі конкурсу входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії та урядовці.

Українська марка отримала найвищу відзнаку серед 35 країн-учасниць. Урочиста церемонія пройшла вчора, 23 липня. Нагороду для Укрпошти отримав генеральний консул України в Мілані Андрій Картиш.

Нагадаємо, Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік.

Також ми писали, що Укрпошта разом з ГУР Міноборони України випустять лімітовану серію мерчу для кожного дня. Таким чином установи транслюють своє бачення теперішніх та майбутніх подій.