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Почтовая марка о российском корабле получила "филателистический Оскар"

24 июля 2023 16:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Почтовая марка о российском корабле получила "филателистический Оскар"
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский и марки о российском корабле. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинская марка "Русский военный корабль, иди…!" получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" (Италия). Организаторы называют ее "филателистическим Оскаром".

Об этом сообщает Укрпочта.

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Награда для украинской марки

Укрпочта получила самую высокую награду за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию, а также особую идею воплощения.

"Вместо традиционного обращения к оружию, сцен борьбы, использования символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке "Русский военный корабль, иди...!" изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться", — говорится в сообщении.

Эскиз популярной марки создал Борис Грох.

В Укрпочте рассказали, что международная филателистическая премия "Азиаго" в этом году отметила свое 53-летие. В состав международного жюри конкурса входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии и члены правительства.

Украинская марка получила высшее отличие среди 35 стран-участниц. Торжественная церемония прошла вчера, 23 июля. Награду для Укрпочты получил генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.

Напомним, Укрпочта получила три почетных награды на престижной премии "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марку "Русский военный корабль, иди…" признали лучшей в мире за 2022 год.

Также мы писали, что Укрпочта вместе с ГУР Минобороны Украины выпустят лимитированную серию мерча для каждого дня. Таким образом, учреждения транслируют свое видение нынешних и будущих событий.

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