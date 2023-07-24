Почтовая марка о российском корабле получила "филателистический Оскар"
Украинская марка "Русский военный корабль, иди…!" получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" (Италия). Организаторы называют ее "филателистическим Оскаром".
Об этом сообщает Укрпочта.
Награда для украинской марки
Укрпочта получила самую высокую награду за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию, а также особую идею воплощения.
"Вместо традиционного обращения к оружию, сцен борьбы, использования символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке "Русский военный корабль, иди...!" изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться", — говорится в сообщении.
Эскиз популярной марки создал Борис Грох.
В Укрпочте рассказали, что международная филателистическая премия "Азиаго" в этом году отметила свое 53-летие. В состав международного жюри конкурса входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии и члены правительства.
Украинская марка получила высшее отличие среди 35 стран-участниц. Торжественная церемония прошла вчера, 23 июля. Награду для Укрпочты получил генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.
Напомним, Укрпочта получила три почетных награды на престижной премии "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марку "Русский военный корабль, иди…" признали лучшей в мире за 2022 год.
Также мы писали, что Укрпочта вместе с ГУР Минобороны Украины выпустят лимитированную серию мерча для каждого дня. Таким образом, учреждения транслируют свое видение нынешних и будущих событий.