В Укрпошті презентували марку, присвячену українським дітям
В Україні розпочинається передпродаж марки "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього". Цю марку намалювали самі українські діти.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі керівник Укрпошти Ігор Смілянський.
Нова марка, присвячена дітям
Ігор Смілянський представив нову українську марку, створену до Дня захисту дітей самими дітьми.
"Поштовий блок під назвою "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" [...] несе в собі велике послання — майбутнє України буде лише жовто-блакитним", — наголосив керівник Укрпошти.
Коли почнеться продаж
Передзамовлення на дитячу марку відкривається сьогодні, 26 травня.
Продаж марки "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" розпочнеться 1 червня.
Вона продаватиметься не тільки у відділеннях Укрпошти та в онлайн-магазині, а і на маркетплейсах eBay та Amazon.
"Велике дякую нашій команді та авторам: Олександрі Федорчук, Вероніці Іванцовій, Олександрі Бушинській, Анастасії Мисько, Варварі Колєсовій, Корнелії Андрійчук, Георгію Сосницькому, Діані Василенко та, звісно, батькам і вчителям, які мотивували дітей на мистецтво", — наголосив Ігор Смілянський.
Нагадаємо, що українці самі обрали дизайн поштової марки до Дня захисту дітей.