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В Укрпошті презентували марку, присвячену українським дітям

26 травня 2023 10:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Укрпошті презентували марку, присвячену українським дітям
Нова українська марка, присвячена Дню захисту дітей. Фото: Telegram Смілянського
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Україні розпочинається передпродаж марки "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього". Цю марку намалювали самі українські діти.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

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Нова марка, присвячена дітям

Ігор Смілянський представив нову українську марку, створену до Дня захисту дітей самими дітьми.

"Поштовий блок під назвою "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" [...] несе в собі велике послання — майбутнє України буде лише жовто-блакитним", — наголосив керівник Укрпошти.

Коли почнеться продаж

Передзамовлення на дитячу марку відкривається сьогодні, 26 травня.

Продаж марки "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" розпочнеться 1 червня.

Вона продаватиметься не тільки у відділеннях Укрпошти та в онлайн-магазині, а і на маркетплейсах eBay та Amazon.

"Велике дякую нашій команді та авторам: Олександрі Федорчук, Вероніці Іванцовій, Олександрі Бушинській, Анастасії Мисько, Варварі Колєсовій, Корнелії Андрійчук, Георгію Сосницькому, Діані Василенко та, звісно, батькам і вчителям, які мотивували дітей на мистецтво", — наголосив Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що українці самі обрали дизайн поштової марки до Дня захисту дітей.

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