Українці обрали дизайн поштової марки до Дня захисту дітей

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: Новини.LIVE

Українці проголосували за марку, яку присвятили Міжнародному дню захисту дітей. Переміг малюнок — "Найзаповітніша мрія".

Про це повідомили гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та Міністерство цифрової трансформації України.

Читайте також:

Результати опитування

Зазначається, що в опитуванні взяли участь понад 457 тисяч українців, ще 11 450 людей проголосували на сторінках "Укрпошти" та гендиректора компанії Ігоря Смілянського в соцмережах.

Загалом голоси українців розділились так

Найзаповітніша мрія — 218 969 голосів.

Все буде Україна — 56 505 голосів.

Жовто-блакитні мрії — 49 404 голосів.

Щастя — це бути вдома — 48 988 голосів.

Голуб миру — 43 012 голосів.

По дорозі в майбутнє — 34 750 голосів.

Планета Україна — 17 177 голосів.

Переможна марка "Найзаповітніша мрія". Фото: Укрпошта

"Найкращі та найбільш емоційні марки - це марки, які обирають самі українці. Впевнений, що саме так відбулось і цього разу. Це не дивно, бо те світле українське майбутнє має початися з нашої перемоги, з повернення рідних додому", — зазначив Смілянський.

Марки, які брали участь у голосуванні. Фото: Telegram/Ігор Смілянський

Нагадаємо, 2 травня Ігор Смілянський попросив громадян обрати найкращу марку про Перемогу, намальовану дітьми.

Випуск марки планують до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначається у світі 1 червня.