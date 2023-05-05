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Українці обрали дизайн поштової марки до Дня захисту дітей

5 травня 2023 13:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українці обрали дизайн поштової марки до Дня захисту дітей
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українці проголосували за марку, яку присвятили Міжнародному дню захисту дітей. Переміг малюнок — "Найзаповітніша мрія".

Про це повідомили гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та Міністерство цифрової трансформації України.

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Результати опитування

Зазначається, що в опитуванні взяли участь понад 457 тисяч українців, ще 11 450 людей проголосували на сторінках "Укрпошти" та гендиректора компанії Ігоря Смілянського в соцмережах.

Загалом голоси українців розділились так

  • Найзаповітніша мрія — 218 969 голосів.
  • Все буде Україна — 56 505 голосів.
  • Жовто-блакитні мрії — 49 404 голосів.
  • Щастя — це бути вдома — 48 988 голосів.
  • Голуб миру — 43 012 голосів.
  • По дорозі в майбутнє — 34 750 голосів.
  • Планета Україна — 17 177 голосів.
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Переможна марка "Найзаповітніша мрія". Фото: Укрпошта

"Найкращі та найбільш емоційні марки - це марки, які обирають самі українці. Впевнений, що саме так відбулось і цього разу. Це не дивно, бо те світле українське майбутнє має початися з нашої перемоги, з повернення рідних додому", — зазначив Смілянський.

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Марки, які брали участь у голосуванні. Фото: Telegram/Ігор Смілянський

Нагадаємо, 2 травня Ігор Смілянський попросив громадян обрати найкращу марку про Перемогу, намальовану дітьми.

Випуск марки планують до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначається у світі 1 червня.

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