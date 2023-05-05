Українці обрали дизайн поштової марки до Дня захисту дітей
Українці проголосували за марку, яку присвятили Міжнародному дню захисту дітей. Переміг малюнок — "Найзаповітніша мрія".
Про це повідомили гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та Міністерство цифрової трансформації України.
Результати опитування
Зазначається, що в опитуванні взяли участь понад 457 тисяч українців, ще 11 450 людей проголосували на сторінках "Укрпошти" та гендиректора компанії Ігоря Смілянського в соцмережах.
Загалом голоси українців розділились так
- Найзаповітніша мрія — 218 969 голосів.
- Все буде Україна — 56 505 голосів.
- Жовто-блакитні мрії — 49 404 голосів.
- Щастя — це бути вдома — 48 988 голосів.
- Голуб миру — 43 012 голосів.
- По дорозі в майбутнє — 34 750 голосів.
- Планета Україна — 17 177 голосів.
"Найкращі та найбільш емоційні марки - це марки, які обирають самі українці. Впевнений, що саме так відбулось і цього разу. Це не дивно, бо те світле українське майбутнє має початися з нашої перемоги, з повернення рідних додому", — зазначив Смілянський.
Нагадаємо, 2 травня Ігор Смілянський попросив громадян обрати найкращу марку про Перемогу, намальовану дітьми.
Випуск марки планують до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначається у світі 1 червня.