Украинцы выбрали дизайн почтовой марки ко Дню защиты детей
Украинцы проголосовали за марку, посвященную Международному дню защиты детей. Победил рисунок — "Самая заветная мечта".
Об этом сообщили гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский и Министерство цифровой трансформации Украины.
Результаты опроса
Отмечается, что в опросе приняло участие более 457 тысяч украинцев, еще 11 450 человек проголосовали на страницах "Укрпочты" и гендиректора компании Игоря Смилянского в соцсетях.
В общем, голоса украинцев разделились так
- Самая заветная мечта — 218 969 голосов.
- Все будет Украина — 56 505 голосов.
- Желто-голубые мечты — 49 404 голосов.
- Счастье – это быть дома — 48 988 голосов.
- Голубь мира — 43 012 голосов.
- По дороге в будущее — 34 750 голосов.
- Планета Украина — 17 177 голосов.
"Лучшие и наиболее эмоциональные марки — это марки, которые выбирают сами украинцы. Уверен, что именно так произошло и в этот раз. Это неудивительно, потому что это светлое украинское будущее должно начаться с нашей победы, с возвращения родных домой", — отметил Смилянский.
Напомним, 2 мая Игорь Смилянский попросил граждан избрать лучшую марку о Победе, нарисованную детьми.
Выпуск марки планируется к Международному дню защиты детей, который отмечается в мире 1 июня.