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Украинцы выбрали дизайн почтовой марки ко Дню защиты детей

5 мая 2023 13:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинцы выбрали дизайн почтовой марки ко Дню защиты детей
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Фото: Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинцы проголосовали за марку, посвященную Международному дню защиты детей. Победил рисунок — "Самая заветная мечта".

Об этом сообщили гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский и Министерство цифровой трансформации Украины.

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Результаты опроса

Отмечается, что в опросе приняло участие более 457 тысяч украинцев, еще 11 450 человек проголосовали на страницах "Укрпочты" и гендиректора компании Игоря Смилянского в соцсетях.

В общем, голоса украинцев разделились так

  • Самая заветная мечта — 218 969 голосов.
  • Все будет Украина — 56 505 голосов.
  • Желто-голубые мечты — 49 404 голосов.
  • Счастье – это быть дома — 48 988 голосов.
  • Голубь мира — 43 012 голосов.
  • По дороге в будущее — 34 750 голосов.
  • Планета Украина — 17 177 голосов.
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Победная марка "Самая заветная мечта". Фото: Укрпочта

"Лучшие и наиболее эмоциональные марки — это марки, которые выбирают сами украинцы. Уверен, что именно так произошло и в этот раз. Это неудивительно, потому что это светлое украинское будущее должно начаться с нашей победы, с возвращения родных домой", — отметил Смилянский.

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Марки, участвовавшие в голосовании. Фото: Telegram/Игорь Смелянский

Напомним, 2 мая Игорь Смилянский попросил граждан избрать лучшую марку о Победе, нарисованную детьми.

Выпуск марки планируется к Международному дню защиты детей, который отмечается в мире 1 июня.

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