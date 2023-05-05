Украинцы выбрали дизайн почтовой марки ко Дню защиты детей

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Фото: Фото: Новини.LIVE

Украинцы проголосовали за марку, посвященную Международному дню защиты детей. Победил рисунок — "Самая заветная мечта".

Об этом сообщили гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский и Министерство цифровой трансформации Украины.

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Результаты опроса

Отмечается, что в опросе приняло участие более 457 тысяч украинцев, еще 11 450 человек проголосовали на страницах "Укрпочты" и гендиректора компании Игоря Смилянского в соцсетях.

В общем, голоса украинцев разделились так

Самая заветная мечта — 218 969 голосов.

Все будет Украина — 56 505 голосов.

Желто-голубые мечты — 49 404 голосов.

Счастье – это быть дома — 48 988 голосов.

Голубь мира — 43 012 голосов.

По дороге в будущее — 34 750 голосов.

Планета Украина — 17 177 голосов.

Победная марка "Самая заветная мечта". Фото: Укрпочта

"Лучшие и наиболее эмоциональные марки — это марки, которые выбирают сами украинцы. Уверен, что именно так произошло и в этот раз. Это неудивительно, потому что это светлое украинское будущее должно начаться с нашей победы, с возвращения родных домой", — отметил Смилянский.

Марки, участвовавшие в голосовании. Фото: Telegram/Игорь Смелянский

Напомним, 2 мая Игорь Смилянский попросил граждан избрать лучшую марку о Победе, нарисованную детьми.

Выпуск марки планируется к Международному дню защиты детей, который отмечается в мире 1 июня.