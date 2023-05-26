В Укрпочте представили марку, посвященную украинским детям

Новая украинская марка, посвященная Дню защиты детей. Фото: Telegram Смелянского

В Украине начинается предпродажа марки "Дети Победы рисуют Украину будущего". Эту марку нарисовали сами украинские дети.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.

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Игорь Смелянский представил новую украинскую марку, созданную ко Дню защиты детей самими детьми.

"Почтовый блок под названием "Дети Победы рисуют Украину будущего" [...] несет в себе большое послание — будущее Украины будет только желто-голубым", — подчеркнул руководитель Укрпочты.

Когда начнется продажа

Предзаказ на детскую марку открывается сегодня, 26 мая.

Продажа марки "Дети Победы рисуют Украину будущего" начнется 1 июня.

Она будет продаваться не только в отделениях Укрпочты и онлайн-магазине, но и на маркетплейсах eBay и Amazon.

"Большое спасибо нашей команде и авторам: Александре Федорчук, Веронике Иванцовой, Александре Бушинской, Анастасии Мысько, Варваре Колесовой, Корнелии Андрейчук, Георгию Сосницкому, Диане Василенко и, конечно, родителям и учителям, которые мотивировали детей на искусство", — подчеркнул Игорь Смелянский.

Напомним, что украинцы сами выбрали дизайн почтовой марки ко Дню защиты детей.