В Укрпочте представили марку, посвященную украинским детям
В Украине начинается предпродажа марки "Дети Победы рисуют Украину будущего". Эту марку нарисовали сами украинские дети.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.
Новая марка, посвященная детям
Игорь Смелянский представил новую украинскую марку, созданную ко Дню защиты детей самими детьми.
"Почтовый блок под названием "Дети Победы рисуют Украину будущего" [...] несет в себе большое послание — будущее Украины будет только желто-голубым", — подчеркнул руководитель Укрпочты.
Когда начнется продажа
Предзаказ на детскую марку открывается сегодня, 26 мая.
Продажа марки "Дети Победы рисуют Украину будущего" начнется 1 июня.
Она будет продаваться не только в отделениях Укрпочты и онлайн-магазине, но и на маркетплейсах eBay и Amazon.
"Большое спасибо нашей команде и авторам: Александре Федорчук, Веронике Иванцовой, Александре Бушинской, Анастасии Мысько, Варваре Колесовой, Корнелии Андрейчук, Георгию Сосницкому, Диане Василенко и, конечно, родителям и учителям, которые мотивировали детей на искусство", — подчеркнул Игорь Смелянский.
Напомним, что украинцы сами выбрали дизайн почтовой марки ко Дню защиты детей.