В Україні 5 лютого очікується морозна погода зі снігом

Температура повітря подекуди сягатиме 16 градусів морозу / Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у неділю, 5 лютого, подекуди буде сніжною. Прогнозуються морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра очікується невеликий сніг, вдень у Криму з дощем. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у східних і південних областях близько 0°; в Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу; у Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

Погода на Київщині

5 лютого на Київщині буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу;

у Києві вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

Нагадаємо, з початку нового тижня в Україну прийдуть морози. Температура повітря вночі сягатиме -10°, а вдень до -7°.

Також ми писали, що на біостанції у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться в середині березня. Крім того, Тимку поставили запитання про те, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими. Бабак обрав буряк.

Додамо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.