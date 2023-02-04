В Україні 5 лютого очікується морозна погода зі снігом

На Україну насувається циклон з морозами: де завтра випаде найбільше снігу
Погода в Україні у неділю, 5 лютого, подекуди буде сніжною. Прогнозуються морози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
За даними синоптиків, завтра очікується невеликий сніг, вдень у Криму з дощем. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у східних і південних областях близько 0°; в Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу; у Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
Погода на Київщині
5 лютого на Київщині буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу;
у Києві вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.
Нагадаємо, з початку нового тижня в Україну прийдуть морози. Температура повітря вночі сягатиме -10°, а вдень до -7°.
Також ми писали, що на біостанції у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться в середині березня. Крім того, Тимку поставили запитання про те, що треба їсти українцям, щоб бути здоровими. Бабак обрав буряк.
Додамо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.