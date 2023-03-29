​​​​​​​Повернені до України діти розповідають, як їх зомбували росіяни, — Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець

Російські пропагандисти зомбували викрадених в Україні дітей заявами про те, що росіяни і українці — це один народ. Також неповнолітніх українців готували до війни проти "нацистів".

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Заміна документів

В українських дітей, які були викрадені окупантами і вивезені до росії, відбирають українські документи.

Йдеться, зокрема, про свідоцтво про народження.

Натомість неповнолітнім українцям видають документи російського зразку.

Пропаганда

Українські діти, яких повернули на батьківщину, розповідають про те, як їх зомбували росіяни.

Дмитро Лубінець заявив, що неповнолітнім українцям розповідають, нібито такої держави як Україна не існує, це штучно створена держава, такого етносу, як український, не існує.

"Ви завжди були росіянами, ваша рідна мова — російська", — так росіяни переконують викрадених неповнолітніх українців.

Підготовка до участі у війні

Крім того, заявив уповноважений ВР з прав людини, росіяни вимагали від українських дітей записуватися у пропагандистську організацію відому як "юнармія".

Це потрібно для того, пояснювали росіяни, що українські діти у майбутньому мають воювати в Україні проти "нацистів".

Нагадаємо, очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук заявила, що Україна має дані росіян, які незаконно всиновили викрадених українських дітей.

Фото: "РБК-Україна"