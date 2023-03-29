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​​Возвращенные в Украину дети рассказывают, как их зомбировали россияне, — Лубинец

29 марта 2023 10:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Омбудсмен Дмитрий Лубинец
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские пропагандисты зомбировали похищенных в Украине детей заявлениями о том, что россияне и украинцы — это один народ. Также несовершеннолетних украинцев готовили к войне против "нацистов".

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

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Замена документов

У украинских детей, которые были похищены оккупантами и вывезены в россию, отбирают украинские документы.

Речь идет, в частности, о свидетельстве о рождении.

Несовершеннолетним украинцам выдают документы российского образца.

Пропаганда

Украинские дети, возвращенные на родину, рассказывают о том, как их зомбировали россияне.

Дмитрий Лубинец заявил, что несовершеннолетним украинцам рассказывают, что такого государства как Украина не существует, это искусственно созданное государство, такого этноса, как украинский, не существует.

"Вы всегда были русскими, ваш родной язык — русский", — так россияне убеждают похищенных несовершеннолетних украинцев.

Подготовка к участию в войне

Кроме того, заявил уполномоченный по правам человека, россияне требовали от украинских детей записываться в пропагандистскую организацию известную как "юнармия".

Это нужно для того, объясняли россияне, что украинские дети в будущем должны воевать в Украине против "нацистов".

Напомним, глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что у Украины есть данные россиян, незаконно усыновивших похищенных украинских детей.

Фото: "РБК-Украина"

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