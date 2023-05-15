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Поїзди Укрзалізниці продовжують курсувати в об'їзд: що відомо

15 травня 2023 01:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Поїзди Укрзалізниці продовжують курсувати в об'їзд: що відомо
Укрзалізниця презентувала перший модернізований український електропоїзд на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Фото: УНІАН / Синиця Олександр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Рейси Укрзалізниці, що традиційно прямували подільським регіоном через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, продовжують курсувати в об'їзд внаслідок робіт по ліквідації наслідків суботніх обстрілів у регіоні. 

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Що відомо

Щодо того, коли поновиться сполучення через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, відповіли, що це залежить від ОВА, а не від залізниці. Зазначається, що в разі чого можна здати квиток.

"Для доставки пасажирів з/до станцій на дільниці Вінниця — Хмельницький — Тернопіль ми організували шатловий рух приміськими поїздами. Усі вони курсують орієнтовно раз на дві години, іноді очікують довше для зручної пересадки на конкретний рейс", — зазначили в Укрзалізниці.

Варіанти маршрутів:

  • Хмельницький — Вінниця — Козятин-1 для подорожей в бік Києва та Запоріжжя.
  • Козятин-1 — Вінниця — Хмельницький для пересадки з київських та дніпровських поїздів.
  • Чорний Острів — Тернопіль — Красне доставить вас до Львова, Києва та Перемишля.
  • Красне — Тернопіль — Чорний Острів надає змоги дістатися Хмельницького пересадкою насамперед з міжнародних та карпатських рейсів.

Зазначається, що автобусні шатли від Хмельницького вокзалу до станції Чорний Острів продовжать безплатно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного залізничного руху дільницею.

Також слідкувати за всіма затримками можна самостійно на порталі "уз-веземо". Якщо є питання можна звернутися за телефоном 0800503111, або скористатися застосунком.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області тривають відновлювальні роботи на місці ранкового обстрілу російських окупантів. Рейси, що прямували подільським регіоном через міста Вінниця, Хмельницький та Тернопіль, продовжують свій рух в об'їзд.

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