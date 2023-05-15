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Поезда Укрзализныци продолжают курсировать в объезд: что известно

15 мая 2023 01:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Поезда Укрзализныци продолжают курсировать в объезд: что известно
Укрзализныця презентовала первый модернизированный украинский электропоезд на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Фото: УНИАН / Синица Александр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Рейсы Укрзализныци, традиционно следовавшие по подольскому региону через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, продолжают курсировать в объезд в результате работ по ликвидации последствий субботних обстрелов в регионе.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Что известно

Что касается возобновления сообщения через Винницу, Хмельницкий и Тернополь, ответили, что это зависит от ОВА, а не от железной дороги. Отмечается, что в случае чего можно сдать билет.

"Для доставки пассажиров из/до станций на участки Винница — Хмельницкий — Тернополь мы организовали шаттловое движение по пригородным поездам. Все они курсируют ориентировочно раз в два часа, иногда ожидают дольше для удобной пересадки на конкретный рейс", — отметили в Укрзализныци.

Варианты маршрутов:

  • Хмельницкий — Винница — Казатин-1 для путешествий в сторону Киева и Запорожья.
  • Казатин-1 — Винница — Хмельницкий для пересадки из киевских и днепровских поездов.
  • Черный Остров — Тернополь — Красное доставит вас во Львов, Киев и Перемышль.
  • Красное — Тернополь — Черный Остров позволяет добраться Хмельницкому пересадкой прежде всего из международных и карпатских рейсов.

Отмечается, что автобусные шаттлы от Хмельницкого вокзала до станции Черный Остров продолжат бесплатно подвозить пассажиров до момента восстановления полноценного железнодорожного движения по участку.

Также следить за всеми задержками можно самостоятельно на портале "вз-везем". Если есть вопросы, можно обратиться по телефону 0800503111, или воспользоваться приложением.

Напомним, что в Хмельницкой области продолжаются восстановительные работы на месте утренних обстрелов российских оккупантов. Рейсы, следовавшие по подольскому региону через города Винница, Хмельницкий и Тернополь, продолжают свое движение в объезд.

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