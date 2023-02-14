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Прикриваються дітьми: окупанти розселяють солдат армії рф по школах Луганщини

14 лютого 2023 07:51
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Росіяни розселяють власних солдатів по школах на Луганщині, — ЦНС
Школярів переводять на дистанційне навчання нібито через спалах хвороби
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Загарбники масово переводять дітей окупованої Луганщини на дистанційне навчання під виглядом "захисту від гострих респіраторних захворювань". Однак самі солдати армії рф розселяються у цих школах.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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Деталі

Офіційно школярів переводять, аби уникнути поширення гострих респіраторних захворювань. Проте такі превентивні заходи раніше не відбувалось, тим часом окупаційна адміністрація має проблеми з розселенням новоприбулих окупантів, яких і заселяють у звільнені школи.

"Йдеться не про прифронтові території, де навчального процесу й так немає, а саме про тилові регіони, де бойових дій не відбувається", — зазначають у Центрі національного спротиву.

Ймовірно, окупанти можуть використовувати школи для чергових провокацій за сторони росії.

Як відомо, окупанти змушують вчителів окупованих районів Луганської області отримувати паспорт рф. Всіх вчителів було поінформовано, що їх звільнять, якщо вони не отримують паспорт ворога. При цьому вчителів змушують написати заяву на відмову від українського громадянства, хоча у рф дозволено мати два документи посвідчення особи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мелітополі загарбники  заборонили дітям спілкуватися українською мовою.

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