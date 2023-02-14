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Прикрываются детьми: оккупанты расселяют солдат армии рф по школам Луганской области

14 февраля 2023 07:51
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Россияне расселяют собственных солдат по школам в Луганской области, — ЦНС
Школьников переводят на дистанционное, якобы из-за вспышки болезни
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Захватчики массово переводят детей оккупированной Луганской области на дистанционное обучение под видом "защиты от острых респираторных заболеваний". Однако сами солдаты армии рф расселяются в этих школах.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

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Официально школьников переводят во избежание распространения острых респираторных заболеваний. Однако такие превентивные меры раньше не происходили, тем временем оккупационная администрация испытывает проблемы с расселением вновь прибывших оккупантов, которые и заселяют в освобожденные школы.

"Речь идет не о прифронтовых территориях, где учебного процесса и так нет, а именно о тыловых регионах, где боевых действий не происходит", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Вероятно, оккупанты могут использовать школы для очередных провокаций за стороны россии.

Как известно, оккупанты заставляют учителей оккупированных районов Луганской области получать паспорт россии. Все учителя проинформировали, что их уволят, если они не получают паспорт врага. При этом учителей заставляют написать заявление на отказ от украинского гражданства, хотя в рф разрешено иметь два документа удостоверения личности.

Напомним, ранее мы писали, что в Мелитополе захватчики запретили детям общаться на украинском языке.

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