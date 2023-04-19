Патріотичний одяг: в мережі продають білизну з символами України

В мережі продають "патріотичну білизну". Колаж Новини.LIVE

Вже понад рік військову тематику різноманітні бренди використовують, аби привернути до себе увагу і підняти продажі. Синьо-жовті кольори, цитати Арестовича, марки Укрпошти або ж шеврони ЗСУ можна зустріти всюди — на одязі, їжі, автівках, посуді тощо.

Продавці стверджують, що людям подібний товар не набридає. А от в Раді вирішили, що це спекуляція на війні, і просувають законопроєкт щодо заборони патріотичної реклами. Думка українців щодо цього неоднозначна. І доки в соцмережах тривають дискусії, в мережі продають патріотичні труси.

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Як виглядає патріотичний кринж і де межа патріотизму в рекламі та маркетингу — в матеріалі Новини.LIVE.

Патріотична білизна

Товар, на якому зображено щось, пов'язане з Україною, зараз довго шукати не доводиться. Знайти свою "дозу патріотизму" можна через Google.

На запит "патріотична річ" він запропонує вам футболки з гербом, а на запит "патріотична білизна" — труси з прапором та символікою ЗСУ.

Патріотична білизна в Україні.

Фото: скріншот запиту в Google

Чоловічі труси з символом ЗСУ.

Фото: скріншот запиту в Google

Білизна з патріотичним принтом.

Фото: скріншот запиту в Google

Консультанти онлайн-магазинів розповіли нам, що "патріотичний товар" протягом року не втрачає свою популярність. Тут головне виробникам встигати за "військовими трендами" — друкувати свіжі меми, цитати тощо.

"Білизну у нас теж замовляють постійно. Більше не просто з патріотичним принтом, а з якимось приколом", — розповіла консультантка онлайн-магазину.

Межа патріотизму

Реклама та маркетинг реагують на все, що відбувається в соціумі. Та чому труси з прапором — це кринж? Таку "патріотичну білизну" вже давно почали виготовляти в Росії, друкуючи на трусах триколор. Там додумалися навіть до того, щоб друкувати символіку так званих "ЛНР" та "ДНР".

Спідня білизна з триколором.

Фото: скріншот запиту в Google

Українці на "рекламні шедеври" країни-агресорки реагували відповідними заголовками: "Мережу насмішили "патріотичні" труси в РФ", "Патріотизм за межею фолу: у Твері продають жіночі труси із символом Z", "Росіянкам пропонують носити труси чоловіка замість бюстгальтера" тощо.

Сам факт, що в Україні теж існує "патріотична білизна", викликає неоднозначні почуття. Цим нікого не здивуєш, але за замовчуванням такі речі не мають асоціюватися з патріотизмом до країни.

Додамо, що цим текстом ми не хотіли нікого образити. Лише показати актуальну проблему так званої "патріотичної реклами". Кожен для себе визначить межу, в якому місці носити Україну. Ми радимо — біля серця.