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Продажа "патриотического белья": нормально ли прикрываться ВСУ

19 апреля 2023 06:40
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Патриотическая одежда: в сети продают белье с символами Украины
В сети продают "патриотическое белье". Колаж Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Уже более года военную тематику разнообразные бренды используют, чтобы привлечь внимание и поднять продажи. Сине-желтые цвета, цитаты Арестовича, марки Укрпошты или шевроны ВСУ можно встретить повсюду — на одежде, еде, автомобилях, посуде и т.д.

Продавцы утверждают, что людям подобный товар не надоедает. А вот в Раде решили, что это спекуляция на войне, и продвигают законопроект по запрету патриотической рекламы. Мнение украинцев на этот счет неоднозначно. И пока в соцсетях продолжаются дискуссии, в сети продают патриотические трусы.

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Патриотическое белье

Товар, на котором изображено что-то, связанное с Украиной, сейчас долго искать не приходится. Найти свою "дозу патриотизма" можно через Google.

По запросу "патриотическая вещь" он предложит вам футболки с гербом, а по запросу "патриотическое белье" — трусы с флагом и символикой ВСУ.

Белье
Патриотическое белье в Украине.
Фото: скриншот запроса в Google
Белье
Мужские трусы с символом ВСУ.
Фото: скриншот запроса в Google
Белье
Белье с патриотическим принтом.
Фото: скриншот запроса в Google

Консультанты онлайн-магазинов рассказали нам, что патриотический товар в течение года не теряет свою популярность. Здесь главное производителям успевать за "военными трендами" — печатать свежие мемы, цитаты и т.д.

"Белье у нас тоже заказывают постоянно. Больше не просто с патриотическим принтом, а с каким-то приколом" , — рассказала консультант онлайн-магазина.

Предел патриотизма

Реклама и маркетинг реагируют на происходящее в социуме. Но почему трусы с флагом — это кринж? Такое "патриотическое белье" уже давно начали производить в России, печатая на трусах триколор. Там додумались даже до того, чтобы печатать символику так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Белье
Нижнее белье с триколором.
Фото: скриншот запроса в Google

Украинцы на "рекламные шедевры" страны-агрессора реагировали соответствующими заголовками: "Сеть насмешили "патриотические" трусы в РФ", "Патриотизм за чертой фола: в Твери продают женские трусы с символом Z", "Россиянкам предлагают носить трусы мужа вместо бюстгальтера" и т.п.

Сам факт, что в Украине тоже существует "патриотическое белье", вызывает неоднозначные чувства. Этим никого не удивишь, но по умолчанию такие вещи не должны ассоциироваться с патриотизмом к стране.

Добавим, что этим текстом мы не хотели никого обидеть. Только показать актуальную проблему так называемой "патриотической рекламы". Каждый для себя определит границу, где носить Украину. Мы советуем — возле сердца.

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