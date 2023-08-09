Тест на визначення почуття надмірної провини

Потрапити у пастку надмірної провини за чужу відповідальність дуже небезпечно для вашої психіки. Фото: freepik

Людей, які не відчувають провину, не так вже й багато. Але коли це почуття стає надмірним, воно може привести вас до емоційного вигоряння.

Про це написав Психологічний центр "Без паніки".

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Потрібно щиро відповісти на питання "Так" або "Ні". Відповідь "Так" — 1 бал, відповідь "Ні" — 0. Потрібно отримати загальну суму балів відповідей.

Якщо я помилюся, то докорятиму собі за це, навіть якщо вона не призвела до некорисних наслідків. Я часто насамперед роблю не те, що приємно для мені, а те, що від мене хочуть інші. Я почуваюся огидною людиною, коли злюся на своїх дітей, батьків чи близьких людей. Я боюся зачепити почуття іншої людини, якщо відмовлю їй у співчутті чи розумінні, на яку вона очікує від мене. Коли інша людина сподівається зустрітися зі мною, мені дуже важко сказати їй, що в мене свої плани (тобто відмовити). Я дуже турбуюся про людей, яких люблю, навіть якщо у них все гаразд. Мені зазвичай важко сказати людям "ні", якщо я можу зробити те, що від мене хочуть. Я вважаю, що маю робити добрі справи. Мені важко від розуміння, що до мене відчувають образу. Якщо моя дитина, друга половина чи близькі люди мають якусь проблему, і не вирішують її, я беру на себе розв’язання їхніх проблем заради загального блага. Я боюся самотності. Якщо людина критикує мене, я зазвичай усередині себе з цією критикою погоджуюся. Батьки подарували мені життя, я перед ними в боргу за це. Я довго переживаю, якщо не вдалося впоратися із завданням в обіцяні терміни. Я часто згадую минулі помилки та болісно переживаю провину за це. Якщо в сім’ї трапляється щось погане, я злюсь за це на себе. Я думаю, що життя карає мене за погані вчинки минулого. Я маю схильність дещо пригнічуватися після важливих досягнень. Я відчуваю провину, коли не люблю своїх батьків чи інших родичів. Якщо зі мною трапляється щось погане, то я думаю, що це заслужено. Здійснивши помилку, я починаю відчувати зневіру, пригніченість. Я не можу зберігати гарний настрій, коли бачу жебраків та бездомних людей. Тривожуся перебуваючи довгий час далеко від дому. Я співчуваю людям, які менш щасливі чи успішні, ніж я. Мені незручно в суспільстві говорити про свої досягнення.

Результати

1-6 балів

Ви не виснажуєте себе надмірною провиною.

7-13 балів

Ваше відчуття провини не завжди є корисним для вас. Ви не завжди вірно розрізняєте свою та чужу відповідальність. Буває, що ви довго переживаєте за свої помилки.

14-18 балів

Ваша відповідальність за інших надмірна. Це породжує зайвий тягар провини. Ви вирішуєте за інших їхні завдання та виснажує свої життєві ресурси.

19-25 балів

Ви потрапили у пастку надмірної провини за чужу відповідальність. Це може призвести до емоційного вигоряння.

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