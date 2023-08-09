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Пройдіть тест та дізнайтеся про своє почуття надмірної провини

9 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест на визначення почуття надмірної провини
Потрапити у пастку надмірної провини за чужу відповідальність дуже небезпечно для вашої психіки. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Людей, які не відчувають провину, не так вже й багато. Але коли це почуття стає надмірним, воно може привести вас до емоційного вигоряння.

Про це написав Психологічний центр "Без паніки".

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Потрібно щиро відповісти на питання "Так" або "Ні". Відповідь "Так" — 1 бал, відповідь "Ні" — 0. Потрібно отримати загальну суму балів відповідей.

  1. Якщо я помилюся, то докорятиму собі за це, навіть якщо вона не призвела до некорисних наслідків.
  2. Я часто насамперед роблю не те, що приємно для мені, а те, що від мене хочуть інші.
  3. Я почуваюся огидною людиною, коли злюся на своїх дітей, батьків чи близьких людей.
  4. Я боюся зачепити почуття іншої людини, якщо відмовлю їй у співчутті чи розумінні, на яку вона очікує від мене.
  5. Коли інша людина сподівається зустрітися зі мною, мені дуже важко сказати їй, що в мене свої плани (тобто відмовити).
  6. Я дуже турбуюся про людей, яких люблю, навіть якщо у них все гаразд.
  7. Мені зазвичай важко сказати людям "ні", якщо я можу зробити те, що від мене хочуть.
  8. Я вважаю, що маю робити добрі справи.
  9. Мені важко від розуміння, що до мене відчувають образу.
  10. Якщо моя дитина, друга половина чи близькі люди мають якусь проблему, і не вирішують її, я беру на себе розв’язання їхніх проблем заради загального блага.
  11. Я боюся самотності.
  12. Якщо людина критикує мене, я зазвичай усередині себе з цією критикою погоджуюся.
  13. Батьки подарували мені життя, я перед ними в боргу за це.
  14. Я довго переживаю, якщо не вдалося впоратися із завданням в обіцяні терміни.
  15. Я часто згадую минулі помилки та болісно переживаю провину за це.
  16. Якщо в сім’ї трапляється щось погане, я злюсь за це на себе.
  17. Я думаю, що життя карає мене за погані вчинки минулого.
  18. Я маю схильність дещо пригнічуватися після важливих досягнень.
  19. Я відчуваю провину, коли не люблю своїх батьків чи інших родичів.
  20. Якщо зі мною трапляється щось погане, то я думаю, що це заслужено.
  21. Здійснивши помилку, я починаю відчувати зневіру, пригніченість.
  22. Я не можу зберігати гарний настрій, коли бачу жебраків та бездомних людей.
  23. Тривожуся перебуваючи довгий час далеко від дому.
  24. Я співчуваю людям, які менш щасливі чи успішні, ніж я.
  25. Мені незручно в суспільстві говорити про свої досягнення.

Результати

1-6 балів

Ви не виснажуєте себе надмірною провиною.

7-13 балів

Ваше відчуття провини не завжди є корисним для вас. Ви не завжди вірно розрізняєте свою та чужу відповідальність. Буває, що ви довго переживаєте за свої помилки.

14-18 балів

Ваша відповідальність за інших надмірна. Це породжує зайвий тягар провини. Ви вирішуєте за інших їхні завдання та виснажує свої життєві ресурси.

19-25 балів

Ви потрапили у пастку надмірної провини за чужу відповідальність. Це може призвести до емоційного вигоряння.

Також пропонуємо пройти швидкий тест за картинкою, який розкаже, що про вас думають інші люди та яке враження ви здатні справити на оточення. Нагадаємо, ми публікували, швидкий психологічний тест, який відкриє приховані риси вашої особистості.

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