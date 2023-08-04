Тест: дізнайтеся все про своє професійне вигорання

Професійне вигорання може трапитися з будь-ким. Фото: freepik

Щоб діагностувати професійне вигорання потрібно відповісти, як часто відчуваєте почуття, перераховані в кожному з пунктів. Відповідайте швидко, щоб отримати максимально точні результати, обдумувати питання не потрібно.

Про це написав Психологічний центр Без паніки.

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Оцінки відповідей

0 балів — ніколи,

1 бал — дуже рідко,

2 бали — іноді,

3 бали — часто,

4 бали — дуже часто,

5 балів — щодня.

Оцініть твердження

Я відчуваю себе емоційно спустошення.

Після роботи я відчуваю себе як вичавлений лимон.

Вранці я відчуваю втому і небажання йти на роботу.

Я добре розумію, що відчувають мої підлеглі і колеги, і намагаюся враховувати це в інтересах справи.

Я відчуваю, що спілкуюся з деякими підлеглими і колегами як з предметами (без теплоти і прихильності до них).

Після роботи на деякий час хочеться усамітнитися від усіх і всього.

Я вмію знаходити правильне рішення в конфліктних ситуаціях, що виникають при спілкуванні з колегами.

Я відчуваю пригніченість і апатію.

Я впевнений, що моя робота потрібна людям.

Останнім часом я став більш черствим щодо тих, з ким працюю.

Я помічаю, що моя робота робить жорстоким мене.

У мене багато планів на майбутнє, і я вірю в їх здійснення.

Моя робота все більше мене розчаровує.

Мені здається, що я занадто багато працюю.

Буває, що мені дійсно байдуже те, що відбувається з деякими моїми підлеглими та колегами.

Мені хочеться усамітнитися і відпочити від усього і всіх.

Я легко можу створити атмосферу доброзичливості та співпраці в колективі.

Під час роботи я відчуваю приємне пожвавлення.

Завдяки своїй роботі я вже зробив у житті багато дійсно цінного.

Я відчуваю байдужість і втрату інтересу до чого, що радувало мене в моїй роботі.

На роботі я спокійно справляюся з емоційними проблемами.

Останнім часом мені здається, що колеги і підлеглі все частіше перекладають на мене вантаж своїх проблем і обов’язків.

Результати та їхня інтерпретація

Емоційне виснаження : відповіді так по пунктах 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. (максимальна сума балів 54).

: відповіді так по пунктах 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. (максимальна сума балів 54). Деперсоналізація : відповіді так по пунктах 5, 10, 11, 15, 22 (максимальна сума балів 30).

: відповіді так по пунктах 5, 10, 11, 15, 22 (максимальна сума балів 30). Редукція особистих досягнень: відповіді так по пунктах 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 (максимальна сума балів 48).



Чим більша сума балів по першому і другому критеріями окремо, тим більше в обстежуваного виражені різні сторони вигорання. Чим менше сума балів по третьому критерію, тим менше професійне вигорання.

Рівні вигорання

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