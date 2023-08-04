Тест: узнайте все о своем профессиональном выгорании

Профессиональное выгорание может случиться с кем угодно. Фото: freepik

Чтобы диагностировать профессиональное выгорание, нужно ответить, как часто испытываете чувства, перечисленные в каждом из пунктов. Отвечайте быстро, чтобы получить максимально точные результаты, обдумывать вопросы не нужно.

Об этом написал Психологический центр "Без паники".

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Оценки ответов

0 баллов — никогда,

1 балл — очень редко,

2 балла — иногда,

3 балла — часто,

4 балла — очень часто,

5 баллов — ежедневно.

Оцените утверждение

Я чувствую себя эмоционально опустошенным.

После работы я чувствую себя как выжатый лимон.

Утром я чувствую усталость и нежелание ходить на работу.

Я хорошо понимаю, что чувствуют мои подчиненные и коллеги и стараюсь учитывать это в интересах дела.

Я чувствую, что общаюсь с некоторыми подчиненными и коллегами как с предметами (без теплоты и привязанности к ним).

После работы на время хочется уединиться от всех и всего.

Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях, возникающих при общении с коллегами.

Я чувствую подавленность и апатию.

Я уверен, что моя работа нужна людям.

В последнее время я стал более черствым по отношению к тем, с кем работаю.

Я замечаю, что моя работа ожесточает меня.

У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.

Моя работа все больше меня разочаровывает.

Мне кажется, что я слишком много работаю.

Бывает, что мне действительно безразлично то, что происходит с некоторыми моими подчиненными и коллегами.

Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.

Я просто могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества в коллективе.

Во время работы я ощущаю приятное оживление.

Благодаря своей работе я уже сделал в жизни многое действительно ценного.

Я чувствую безразличие и утрату интереса к чему, что радовало меня в моей работе.

На работе я спокойно справляюсь с эмоциональными проблемами.

В последнее время мне кажется, что коллеги и подчиненные все чаще перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей.

Результаты и их интерпретация

Эмоциональное истощение: ответы по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. (максимальная сумма баллов 54).

ответы по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20. (максимальная сумма баллов 54). Деперсонализация: ответы по пунктам 5, 10, 11, 15, 22 (максимальная сумма баллов 30).

ответы по пунктам 5, 10, 11, 15, 22 (максимальная сумма баллов 30). Редукция личных достижений: ответы по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 (максимальная сумма баллов 48).



Чем больше сумма баллов по первому и второму критериям отдельно, тем больше у обследуемого выражены разные стороны выгорания. Чем меньше сумма баллов по третьему критерию, тем меньше профессиональное выгорание.

Уровни выгорания

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