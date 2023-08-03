Краткий тест: как быстро диагностировать свое психологическое состояние

Если вы попали в "красную зону", немедленно обратитесь к специалисту по психическому здоровью. Фото: freepik

Быстрый тест предназначен для мониторинга психологического состояния человека. Полезно для своевременного урегулирования уровней стресса, морального состояния и истощения.

Об этом написал Психологический центр "Без паники".

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Сначала оцените себя по трем параметрам

Уровень напряжения или стресса

Уровень морального состояния

Уровень истощения

Результаты

Необходимо получить сумму всех ответов. Если вы имеете хотя бы по одной шкале 7 баллов и выше, переходите в красную зону.

Зеленая зона (3-10 баллов)

Внешне хороший результат, указывающий на отсутствие стресса, выраженного угнетения и переутомления. Впрочем, все равно нужно беспокоиться о физическом и психоэмоциональном состоянии.

уменьшите количество просмотра болезненных и тревожных новостей (не более 5 мин в час);

старайтесь иметь каждый день физическую активность (минимум 60 мин);

ищите приятные эмоции;

поддерживайте отношения с важными для вас людьми;

соблюдайте режим сна и питания.

Оранжевая зона (11-18)

Возможно, ситуации в жизни начинают приносить стресс, угнетение или усталость. Пора применить методики психологического и физического обновления.

определите и уберите факторы, приводящие к такой ситуации, или уменьшит их влияние;

сосредоточьтесь на сне, физической активности и питании, попробуйте восстановить баланс в них;

наполняйте каждый свой день приятными и полезными активностями;

по возможности обратитесь к специалисту по психическому здоровью, который поможет вам восстановиться.

Красная зона (19-30)

Стресс, угнетение или усталость угрожают вам.

Следует немедленно обратиться к психологу, психотерапевту или специалисту по психическому здоровью, которые помогут вам применить необходимые методики восстановления или лечения.

Раньше мы предлагали пройти тест с оптической иллюзией, чтобы осознать свои эмоции и понять их причину. Также с помощью рисунков с животным можно узнать свои скрытые способности.