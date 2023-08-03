Краткий тест: как быстро диагностировать свое психологическое состояние

Короткий тест: как быстро диагностировать свое психологическое состояние
Быстрый тест предназначен для мониторинга психологического состояния человека. Полезно для своевременного урегулирования уровней стресса, морального состояния и истощения.
Об этом написал Психологический центр "Без паники".
Сначала оцените себя по трем параметрам
Уровень напряжения или стресса
Уровень морального состояния
Уровень истощения
Результаты
Необходимо получить сумму всех ответов. Если вы имеете хотя бы по одной шкале 7 баллов и выше, переходите в красную зону.
Зеленая зона (3-10 баллов)
Внешне хороший результат, указывающий на отсутствие стресса, выраженного угнетения и переутомления. Впрочем, все равно нужно беспокоиться о физическом и психоэмоциональном состоянии.
- уменьшите количество просмотра болезненных и тревожных новостей (не более 5 мин в час);
- старайтесь иметь каждый день физическую активность (минимум 60 мин);
- ищите приятные эмоции;
- поддерживайте отношения с важными для вас людьми;
- соблюдайте режим сна и питания.
Оранжевая зона (11-18)
Возможно, ситуации в жизни начинают приносить стресс, угнетение или усталость. Пора применить методики психологического и физического обновления.
- определите и уберите факторы, приводящие к такой ситуации, или уменьшит их влияние;
- сосредоточьтесь на сне, физической активности и питании, попробуйте восстановить баланс в них;
- наполняйте каждый свой день приятными и полезными активностями;
- по возможности обратитесь к специалисту по психическому здоровью, который поможет вам восстановиться.
Красная зона (19-30)
Стресс, угнетение или усталость угрожают вам.
- Следует немедленно обратиться к психологу, психотерапевту или специалисту по психическому здоровью, которые помогут вам применить необходимые методики восстановления или лечения.
Раньше мы предлагали пройти тест с оптической иллюзией, чтобы осознать свои эмоции и понять их причину. Также с помощью рисунков с животным можно узнать свои скрытые способности.