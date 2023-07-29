Тест с рисунками: погружаемся во внутренний мир, вытаскиваем подсознательное

Рисунки поднимают из подсознания всю правду о вас. Фото: freepik

С помощью теста-рисунка "Твой внутренний мир" можно посмотреть на себя со стороны. Чтобы увидеть эмоциональную окраску собственного мозга, нужно делать что-то логическое, но одновременно не думать об этом.

Об этом написала Garmonya.

Читайте также:

Как проводить тест

Разделить листок на четыре равные части, каждую из которых пронумеровать по центру справа налево, сверху вниз.

На первой части рядом с цифрой поставить точку, на втором — прямоугольник, на третьем знаке — "=", четвертый оставить чистым.

Рисуйте первое, что приходит на ум.

Заполнить три квадрата рисунками. Изображения должны быть простыми, чтобы потратить все 10 секунд.

В четвертой зоне нарисуйте лодку, плывущую волнами.

Расшифровка рисунков по четырем секторам

Первая зона отвечает за открытость или замкнутость человека. Любые элементы, кроме кругов, положительны. К примеру, большое количество точек говорит о том, что личность общительна и любит новые знакомства. Фигуры круглой формы говорят о скрытности, замкнутости, нерешительности. Также это можно сказать о сужающейся к центру спирали.

отвечает за открытость или замкнутость человека. Любые элементы, кроме кругов, положительны. К примеру, большое количество точек говорит о том, что личность общительна и любит новые знакомства. Фигуры круглой формы говорят о скрытности, замкнутости, нерешительности. Также это можно сказать о сужающейся к центру спирали. Вторая зона отвечает за уровень доброты или эгоизма. Любая фигура, берущая свое начало от прямоугольника, будет обозначать искреннюю доброту, миролюбие. Чем меньше будет размер изображения, тем более эгоистичен человек. Проявление добрых намерений видно в рисунке большой стены или ограды.

отвечает за уровень доброты или эгоизма. Любая фигура, берущая свое начало от прямоугольника, будет обозначать искреннюю доброту, миролюбие. Чем меньше будет размер изображения, тем более эгоистичен человек. Проявление добрых намерений видно в рисунке большой стены или ограды. Третья зона отвечает за понимание собственной успеваемости, умение общаться с противоположным полом. Люди, счастливые в своих отношениях, дорисовывают к знаку равенства веселый смайлик. Если изображение имеет множество линий, сложных элементов — это означает нерешительность человека, его сомнения по поводу противоположного пола.

отвечает за понимание собственной успеваемости, умение общаться с противоположным полом. Люди, счастливые в своих отношениях, дорисовывают к знаку равенства веселый смайлик. Если изображение имеет множество линий, сложных элементов — это означает нерешительность человека, его сомнения по поводу противоположного пола. Четвертая зона отвечает за отношение человека к любви, его приверженность другому человеку, силу чувств. Все зависит от того, как нарисовано море. Если оно бурное, то любовь должна быть динамичной.

Предлагаем пройти быстрый тест по картинке, который расскажет, что о вас думают другие люди и какое впечатление вы способны произвести на окружение. Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который откроет скрытые черты вашей личности.