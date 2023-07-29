Тест з малюнками: занурюємося у внутрішній світ, витягаємо підсвідоме

Малюнки підіймають з підсвідомості усю правду про вас. Фото: freepik

За допомогою тесту-малюнка "Твій внутрішній світ" можна подивитися на себе зі сторони. Аби побачити емоційне забарвлення власного мозку, потрібно робити щось логічне, але водночас не думати про це.

Про це написала Garmonya.

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Як проводити тест

Розділити листок на чотири рівні частини, кожну з яких пронумерувати по центру з права наліво, з верху вниз.

На першій частині поруч з цифрою поставити крапку, на другому — прямокутник, на третьому знак — "=", четвертий залишити чистим.

Малюйте перше, що спадає на думку.

Заповнити три квадрати малюнками. Зображення мають бути простими, щоб витратити на все 10 секунд.

У четвертій зоні намалюйте човен, що пливе хвилями.

Розшифрування малюнків по чотирьох секторах

Перша зона відповідає за відкритість чи замкнутість людини. Будь-які елементи, окрім кіл, є позитивними. Наприклад, велика кількість точок говорить про те, що особа товариська та любить нові знайомства. Фігури круглої форми говорять про скритність, замкнутість, нерішучість. Також це можна сказати про спіраль, яка звужується до центру.

відповідає за відкритість чи замкнутість людини. Будь-які елементи, окрім кіл, є позитивними. Наприклад, велика кількість точок говорить про те, що особа товариська та любить нові знайомства. Фігури круглої форми говорять про скритність, замкнутість, нерішучість. Також це можна сказати про спіраль, яка звужується до центру. Друга зона відповідає за рівень доброти або егоїзму. Будь-яка фігура, яка бере свій початок від прямокутника, позначатиме щиру доброту, миролюбність. Чим меншим буде розмір зображення, тим егоїстичніша людина. Прояв добрих намірів виявляється у малюнку великої стіни чи огорожі.

відповідає за рівень доброти або егоїзму. Будь-яка фігура, яка бере свій початок від прямокутника, позначатиме щиру доброту, миролюбність. Чим меншим буде розмір зображення, тим егоїстичніша людина. Прояв добрих намірів виявляється у малюнку великої стіни чи огорожі. Третя зона відповідає за розуміння власної успішності, уміння спілкуватися з протилежною статтю. Люди, які щасливі у своїх відносинах, домальовують до знаку рівності веселий смайлик. Якщо зображення має безліч ліній, складних елементів — це означає нерішучість особи, її сумніви щодо протилежної статі.

відповідає за розуміння власної успішності, уміння спілкуватися з протилежною статтю. Люди, які щасливі у своїх відносинах, домальовують до знаку рівності веселий смайлик. Якщо зображення має безліч ліній, складних елементів — це означає нерішучість особи, її сумніви щодо протилежної статі. Четверта зона відповідає за ставлення людини до любові, її прихильність до іншої людини, силу почуттів. Все залежить від того, як намальовано море. Якщо воно бурхливе, то кохання має бути динамічним.

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