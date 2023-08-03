Короткий тест: як швидко діагностувати свій психологічний стан

Якщо ви потрапили у "червону зону", негайно зверніться до фахівця з психічного здоров'я. Фото: freepik

Швидкий тест призначений для моніторингу психологічного стану людини. Буде корисним для вчасного врегулювання рівнів стресу, морального стану та виснаження.

Про це написав Психологічний центр "Без паніки".

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Спочатку оцініть себе за трьома параметрами

Рівень напруги чи стресу

Рівень морального стану

Рівень виснаження

Результати

Необхідно отримати суму всіх відповідей. Якщо ви маєте хоча б за однією шкалою 7 балів та вище, переходьте до червоної зони.

Зелена зона (3-10 балів)

Зовні добрий результат, який вказує на відсутність стресу, вираженого пригнічення та перевтоми. Втім, все одно потрібно турбуватися про фізичний та психоемоційний стан.

зменште кількість перегляду болючих та тривожних новин (не більше 5 хв на годину);

старайтеся мати щодня фізичну активність (мінімум 60 хв);

шукайте приємні емоції;

підтримуйте взаємини з важливими для вас людьми;

дотримуйтеся режиму сну та харчування.

Помаранчева зона (11-18)

Можливо, ситуації у житті починають приносити стрес, пригнічення або втому. Пора застосувати методики психологічного та фізичного відновлення.

визначте та приберіть чинники, які призводять до такої ситуації, або зменшить їхній вплив;

зосередься на сні, фізичній активності та харчуванні, спробуйте відновити баланс в них;

наповнюйте кожен свій день приємними та корисними активностями;

за можливості зверніться до спеціаліста з психічного здоров'я, який допоможе вам відновитися.

Червона зона (19-30)

Стрес, пригнічення або втома загрожують вам.

Потрібно негайно звернутися до психолога, психотерапевта або фахівця з психічного здоров'я, які допоможуть вам застосувати необхідні методики відновлення або лікування.

Раніше ми пропонували пройти тест з оптичною ілюзією, щоб усвідомте свої емоції та зрозумійте їхню причину. Також за допомогою малюнків з твариною можна дізнатись про свої приховані здібності.