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Пройдите тест и узнайте свое чувство чрезмерной вины

9 августа 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест на определение чувства чрезмерной вины
Попасть в ловушку чрезмерной вины за чужую ответственность очень опасно для вашей психики. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Людей, не чувствующих вину, не так уж много. Но когда это чувство становится излишним, оно может привести вас к эмоциональному выгоранию.

Об этом написал Психологический центр "Без паники".

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Нужно искренне ответить на вопросы "Да" или "Нет". Ответ "Да" — 1 балл, ответ "Нет" — 0. Получите общую сумму баллов ответов.

  1. Если я ошибусь, то буду упрекать себя за это, даже если это не привело к болезненным последствиям.
  2. Я часто делаю не то что приятно для меня, а то, что от меня хотят другие.
  3. Я чувствую себя отвратительным человеком, когда злюсь на своих детей, родителей или близких людей.
  4. Я боюсь задеть чувство другого человека, если откажу ему в сочувствии или понимании, которого он ожидает от меня.
  5. Когда другой человек надеется встретиться со мной, мне очень тяжело сказать ему, что у меня свои планы (т.е. отказать).
  6. Я очень беспокоюсь о людях, которых люблю, даже если у них все в порядке.
  7. Мне обычно трудно сказать людям нет, если я могу сделать то, что от меня хотят.
  8. Я считаю, что нужно делать добрые дела.
  9. Мне тяжело от понимания, что ко мне чувствуют обиду.
  10. Если мой ребенок, вторая половина или близкие люди имеют какую-то проблему, и не решают ее, я беру на себя решение их проблем ради всеобщего блага.
  11. Я боюсь одиночества.
  12. Если человек критикует меня, я обычно внутри себя с этой критикой соглашаюсь.
  13. Родители подарили мне жизнь, я перед ними в долгу за это.
  14. Я долго переживаю, если не удалось справиться с задачей в обещанные сроки.
  15. Я часто вспоминаю прошлые ошибки и болезненно переживаю вину за это.
  16. Если в семье случается что-нибудь плохое, я злюсь за это на себя.
  17. Я думаю, что жизнь наказывает меня за плохие поступки прошлого.
  18. У меня есть склонность несколько подавляться после важных достижений.
  19. Я чувствую вину, когда не люблю своих родителей или других родственников.
  20. Если со мной случается что-то плохое, я думаю, что это заслужено.
  21. Совершив ошибку, я начинаю испытывать уныние, подавленность.
  22. Я не могу сохранять хорошее настроение, когда вижу нищих и бездомных людей.
  23. Тревожусь, находясь долгое время вдали от дома.
  24. Я сочувствую людям, которые менее счастливы или успешны, чем я.
  25. Мне неудобно в обществе говорить о своих достижениях.

Результаты

1-6 баллов

Вы не изнуряете себя чрезмерной виной.

7-13 баллов

Ваше чувство вины не всегда полезно для вас. Вы не всегда правильно различаете свою и чужую ответственность. Бывает, что вы долгое время переживаете за свои ошибки.

14-18 баллов

Ваша ответственность за других чрезмерна. Это порождает излишнее бремя вины. Вы решаете их задачи и истощаете свои жизненные ресурсы.

19-25 баллов

Вы попали в ловушку излишней вины за чужую ответственность. Это может привести к эмоциональному выгоранию.

Также предлагаем пройти быстрый тест по картинке, который расскажет, что о вас думают другие люди и какое впечатление вы способны произвести на окружение. Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который откроет скрытые черты вашей личности.

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