Тест на определение чувства чрезмерной вины

Попасть в ловушку чрезмерной вины за чужую ответственность очень опасно для вашей психики. Фото: freepik

Людей, не чувствующих вину, не так уж много. Но когда это чувство становится излишним, оно может привести вас к эмоциональному выгоранию.

Об этом написал Психологический центр "Без паники".

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Если я ошибусь, то буду упрекать себя за это, даже если это не привело к болезненным последствиям. Я часто делаю не то что приятно для меня, а то, что от меня хотят другие. Я чувствую себя отвратительным человеком, когда злюсь на своих детей, родителей или близких людей. Я боюсь задеть чувство другого человека, если откажу ему в сочувствии или понимании, которого он ожидает от меня. Когда другой человек надеется встретиться со мной, мне очень тяжело сказать ему, что у меня свои планы (т.е. отказать). Я очень беспокоюсь о людях, которых люблю, даже если у них все в порядке. Мне обычно трудно сказать людям нет, если я могу сделать то, что от меня хотят. Я считаю, что нужно делать добрые дела. Мне тяжело от понимания, что ко мне чувствуют обиду. Если мой ребенок, вторая половина или близкие люди имеют какую-то проблему, и не решают ее, я беру на себя решение их проблем ради всеобщего блага. Я боюсь одиночества. Если человек критикует меня, я обычно внутри себя с этой критикой соглашаюсь. Родители подарили мне жизнь, я перед ними в долгу за это. Я долго переживаю, если не удалось справиться с задачей в обещанные сроки. Я часто вспоминаю прошлые ошибки и болезненно переживаю вину за это. Если в семье случается что-нибудь плохое, я злюсь за это на себя. Я думаю, что жизнь наказывает меня за плохие поступки прошлого. У меня есть склонность несколько подавляться после важных достижений. Я чувствую вину, когда не люблю своих родителей или других родственников. Если со мной случается что-то плохое, я думаю, что это заслужено. Совершив ошибку, я начинаю испытывать уныние, подавленность. Я не могу сохранять хорошее настроение, когда вижу нищих и бездомных людей. Тревожусь, находясь долгое время вдали от дома. Я сочувствую людям, которые менее счастливы или успешны, чем я. Мне неудобно в обществе говорить о своих достижениях.

Результаты

1-6 баллов

Вы не изнуряете себя чрезмерной виной.

7-13 баллов

Ваше чувство вины не всегда полезно для вас. Вы не всегда правильно различаете свою и чужую ответственность. Бывает, что вы долгое время переживаете за свои ошибки.

14-18 баллов

Ваша ответственность за других чрезмерна. Это порождает излишнее бремя вины. Вы решаете их задачи и истощаете свои жизненные ресурсы.

19-25 баллов

Вы попали в ловушку излишней вины за чужую ответственность. Это может привести к эмоциональному выгоранию.

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