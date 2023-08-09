Тест на определение чувства чрезмерной вины

Пройдите тест и узнайте свое чувство чрезмерной вины
Людей, не чувствующих вину, не так уж много. Но когда это чувство становится излишним, оно может привести вас к эмоциональному выгоранию.
Об этом написал Психологический центр "Без паники".
Нужно искренне ответить на вопросы "Да" или "Нет". Ответ "Да" — 1 балл, ответ "Нет" — 0. Получите общую сумму баллов ответов.
- Если я ошибусь, то буду упрекать себя за это, даже если это не привело к болезненным последствиям.
- Я часто делаю не то что приятно для меня, а то, что от меня хотят другие.
- Я чувствую себя отвратительным человеком, когда злюсь на своих детей, родителей или близких людей.
- Я боюсь задеть чувство другого человека, если откажу ему в сочувствии или понимании, которого он ожидает от меня.
- Когда другой человек надеется встретиться со мной, мне очень тяжело сказать ему, что у меня свои планы (т.е. отказать).
- Я очень беспокоюсь о людях, которых люблю, даже если у них все в порядке.
- Мне обычно трудно сказать людям нет, если я могу сделать то, что от меня хотят.
- Я считаю, что нужно делать добрые дела.
- Мне тяжело от понимания, что ко мне чувствуют обиду.
- Если мой ребенок, вторая половина или близкие люди имеют какую-то проблему, и не решают ее, я беру на себя решение их проблем ради всеобщего блага.
- Я боюсь одиночества.
- Если человек критикует меня, я обычно внутри себя с этой критикой соглашаюсь.
- Родители подарили мне жизнь, я перед ними в долгу за это.
- Я долго переживаю, если не удалось справиться с задачей в обещанные сроки.
- Я часто вспоминаю прошлые ошибки и болезненно переживаю вину за это.
- Если в семье случается что-нибудь плохое, я злюсь за это на себя.
- Я думаю, что жизнь наказывает меня за плохие поступки прошлого.
- У меня есть склонность несколько подавляться после важных достижений.
- Я чувствую вину, когда не люблю своих родителей или других родственников.
- Если со мной случается что-то плохое, я думаю, что это заслужено.
- Совершив ошибку, я начинаю испытывать уныние, подавленность.
- Я не могу сохранять хорошее настроение, когда вижу нищих и бездомных людей.
- Тревожусь, находясь долгое время вдали от дома.
- Я сочувствую людям, которые менее счастливы или успешны, чем я.
- Мне неудобно в обществе говорить о своих достижениях.
Результаты
1-6 баллов
Вы не изнуряете себя чрезмерной виной.
7-13 баллов
Ваше чувство вины не всегда полезно для вас. Вы не всегда правильно различаете свою и чужую ответственность. Бывает, что вы долгое время переживаете за свои ошибки.
14-18 баллов
Ваша ответственность за других чрезмерна. Это порождает излишнее бремя вины. Вы решаете их задачи и истощаете свои жизненные ресурсы.
19-25 баллов
Вы попали в ловушку излишней вины за чужую ответственность. Это может привести к эмоциональному выгоранию.
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