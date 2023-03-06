Прохолодно та зі снігом: якою буде погода в Україні сьогодні
У понеділок, 6 березня, в Україні у більшості областей очікується до 4-7 градусів тепла. У деяких регіонах очікується сніг.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
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Погода на 6 березня в Україні
Очікується у більшості областей 4-7 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті 6-10 градусів тепла, а ось мешканцям північної частини України Діденко рекомендує одягнутися тепліше, бо максимально вдень буде лише +1+4 градуси.
6 березня опади переважно у вигляді невеликого мокрого снігу пройдуть в західних областях, на півночі, ймовірно на Вінниччині та Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода.
Напрямок вітру передбачається з південного заходу, вітер - помірний, часом із рвучкими зальотами.
Прогноз погоди на 6 березня по Київщині
У Києві понеділок збільшить хмарність, місцями політає невеликий мокрий сніг, переважно вночі та вранці. Вночі -1-3 градуси, вдень +2+4 градуси.
Коли буде потепління
За словами Діденко, найближчий найтепліший день буде 8-го березня, до +10 градусів, на півдні та в центрі України аж до +12+15 градусів, хоча з опадами та сильним вітром. При цьому 9 березня знову суттєво похолоднішає.
"Погода — цікава, строката й неоднорідна, як завжди ранньою весною. Проте наявність первоцвітів і ніжної чистої зелені, яка пробивається з-під торішнього пожухлого негарного брудно-коричневого листя компенсує поки що гостре повітря, бадьорий колючий вітер та ще скромні "плюси", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.