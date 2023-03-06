Прохладно и со снегом: какой будет погода в Украине сегодня

Снег ожидается на Западе и Севере

В понедельник, 6 марта, в Украине в большинстве областей ожидается до 4-7 градусов тепла. В некоторых регионах ожидается снег.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Погода на 6 марта в Украине

Ожидается в большинстве областей 4-7 градусов тепла, в южной части и в Закарпатье 6-10 градусов тепла, а вот жителям северной части Украины Диденко рекомендует одеться теплее, потому что максимально днем будет только +1+4 градуса.

6 марта осадки преимущественно в виде небольшого мокрого снега пройдут в западных областях, на севере, вероятно, в Винницкой и Харьковской областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Направление ветра предполагается с юго-запада, ветер - умеренный, иногда с порывистыми залетами.

Прогноз погоды на 6 марта по Киевской области

В Киеве понедельник увеличит облачность, местами летает небольшой мокрый снег, преимущественно ночью и утром. Ночью -1-3 градуса, днем +2+4 градуса.

Когда будет потепление

По словам Диденко, ближайший теплый день будет 8 марта, до +10 градусов, на юге и в центре Украины вплоть до +12+15 градусов, хотя с осадками и сильным ветром. При этом 9 марта снова существенно похолодает.

"Погода — интересная, пестрая и неоднородная, как всегда ранней весной. Однако наличие первоцветов и нежной чистой зелени, пробивающейся из-под прошлогодних пожухлых некрасивых грязно-коричневых листьев компенсирует пока острый воздух, бодрый колючий ветер и еще скромные "плюсы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.