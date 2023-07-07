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Простий тест Анни Ахматової: узнайте свій психотип

7 липня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест Ахматової: узнайте свій психотип
Ахматова бачила світ лише в чорно-білих кольорах. Фото: google
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Поетеса Ахматова пропонувала знайомим пройти тест на три запитання. Після чого складала їхній психологічний портрет.

Велика поетеса Срібного віку Анна Андріївна Ахматова (уроджена Ганна Горенко з Одеси) була схильна сприймати світ однозначно. Тому її анкета складається лише з трьох питань та дещо спрощує психотипи людей. Втім, цей метод по-своєму цікавий.

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Питання №1

  • Ви віддаєте перевагу чаю чи каві?

Питання №2

  • Вам більше до вподоби кішки чи собаки?

Питання №3

  • Чия поезія вам ближча — Бориса Пастернака чи Осипа Мандельштама?

Результати

1. Вибрав чай, собаку та Пастернака.

  • Психічно нормальна особистість.
  • Надійна людина.
  • Дещо простакувата.
  • Оптимістично налаштована.
  • Душевно здорова.
  • Врівноважена, не схильна змінювати свої рішення
  • Пряма та чесна.

2. Вибрав каву, кішку та Мандельштама.

  • Вишукана особистість.
  • Має моральні протиріччя.
  • Людина постійних душевних метань
  • Песиміст за вдачею.
  • Схильна перебільшувати та драматизувати.
  • Постійно змінює свою думку і погляди.
  • У них часто не буває конкретного плану в житті.

Раніше ми пропонували пройти швидкий психологічний тест аби дізнатися, що заважає вашому щастю.

Раніше ми публікували швидкий тест за картинкою, який розповість, чи піддаєтеся ви маніпуляції.

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