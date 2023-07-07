Тест Ахматової: узнайте свій психотип

Ахматова бачила світ лише в чорно-білих кольорах. Фото: google

Поетеса Ахматова пропонувала знайомим пройти тест на три запитання. Після чого складала їхній психологічний портрет.

Велика поетеса Срібного віку Анна Андріївна Ахматова (уроджена Ганна Горенко з Одеси) була схильна сприймати світ однозначно. Тому її анкета складається лише з трьох питань та дещо спрощує психотипи людей. Втім, цей метод по-своєму цікавий.

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Питання №1

Ви віддаєте перевагу чаю чи каві?

Питання №2

Вам більше до вподоби кішки чи собаки?

Питання №3

Чия поезія вам ближча — Бориса Пастернака чи Осипа Мандельштама?

Результати

1. Вибрав чай, собаку та Пастернака.

Психічно нормальна особистість.

Надійна людина.

Дещо простакувата.

Оптимістично налаштована.

Душевно здорова.

Врівноважена, не схильна змінювати свої рішення

Пряма та чесна.

2. Вибрав каву, кішку та Мандельштама.

Вишукана особистість.

Має моральні протиріччя.

Людина постійних душевних метань

Песиміст за вдачею.

Схильна перебільшувати та драматизувати.

Постійно змінює свою думку і погляди.

У них часто не буває конкретного плану в житті.

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