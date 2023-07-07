Тест Ахматової: узнайте свій психотип

Простий тест Анни Ахматової: узнайте свій психотип
7 липня 2023 07:25
Ахматова бачила світ лише в чорно-білих кольорах. Фото: google
Поетеса Ахматова пропонувала знайомим пройти тест на три запитання. Після чого складала їхній психологічний портрет.
Велика поетеса Срібного віку Анна Андріївна Ахматова (уроджена Ганна Горенко з Одеси) була схильна сприймати світ однозначно. Тому її анкета складається лише з трьох питань та дещо спрощує психотипи людей. Втім, цей метод по-своєму цікавий.
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Питання №1
- Ви віддаєте перевагу чаю чи каві?
Питання №2
- Вам більше до вподоби кішки чи собаки?
Питання №3
- Чия поезія вам ближча — Бориса Пастернака чи Осипа Мандельштама?
Результати
1. Вибрав чай, собаку та Пастернака.
- Психічно нормальна особистість.
- Надійна людина.
- Дещо простакувата.
- Оптимістично налаштована.
- Душевно здорова.
- Врівноважена, не схильна змінювати свої рішення
- Пряма та чесна.
2. Вибрав каву, кішку та Мандельштама.
- Вишукана особистість.
- Має моральні протиріччя.
- Людина постійних душевних метань
- Песиміст за вдачею.
- Схильна перебільшувати та драматизувати.
- Постійно змінює свою думку і погляди.
- У них часто не буває конкретного плану в житті.
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