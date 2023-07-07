Тест Ахматовой: узнайте свой психотип

Ахматова видела мир только в черно-белых цветах. Фото: google

Поэтесса Ахматова предлагала знакомым пройти тест на три вопроса. После чего составляла их психологический портрет.

Великая поэтесса Серебряного века Анна Андреевна Ахматова (урожденная Анна Горенко из Одессы) была склонна воспринимать мир однозначно. Поэтому анкета состоит только из трех вопросов и несколько упрощает психотипы людей. Впрочем, этот метод по-своему интересен.

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Вопрос №1

Вы предпочитаете чай или кофе?

Вопрос №2

Вам больше нравится кошки или собаки?

Вопрос №3

Чья поэзия вам ближе — Бориса Пастернака или Осипа Мандельштама?

Результаты

1. Выбрал чай, собаку и Пастернака.

Психически обычная личность.

Надежный человек.

Несколько простоват.

Оптимистично настроен.

Душевно здоров.

Уравновешенный, не склонный менять свои решения

Прямой и честный.

2. Выбрал кофе, кошку и мандельштам.

Изысканная личность.

Имеет нравственные противоречия.

Человек постоянных душевных метаний

Пессимист по натуре.

Склонен преувеличивать и драматизировать.

Постоянно изменяет свое мнение и взгляды.

У них часто не бывает конкретного плана в жизни.

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