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Простой тест Анны Ахматовой: узнайте свой психотип

7 июля 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест Ахматовой: узнайте свой психотип
Ахматова видела мир только в черно-белых цветах. Фото: google
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Поэтесса Ахматова предлагала знакомым пройти тест на три вопроса. После чего составляла их психологический портрет.

Великая поэтесса Серебряного века Анна Андреевна Ахматова (урожденная Анна Горенко из Одессы) была склонна воспринимать мир однозначно. Поэтому анкета состоит только из трех вопросов и несколько упрощает психотипы людей. Впрочем, этот метод по-своему интересен.

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Вопрос №1

  • Вы предпочитаете чай или кофе?

Вопрос №2

  • Вам больше нравится кошки или собаки?

Вопрос №3

  • Чья поэзия вам ближе — Бориса Пастернака или Осипа Мандельштама?

Результаты

1. Выбрал чай, собаку и Пастернака.

  • Психически обычная личность.
  • Надежный человек.
  • Несколько простоват.
  • Оптимистично настроен.
  • Душевно здоров.
  • Уравновешенный, не склонный менять свои решения
  • Прямой и честный.

2. Выбрал кофе, кошку и мандельштам.

  • Изысканная личность.
  • Имеет нравственные противоречия.
  • Человек постоянных душевных метаний
  • Пессимист по натуре.
  • Склонен преувеличивать и драматизировать.
  • Постоянно изменяет свое мнение и взгляды.
  • У них часто не бывает конкретного плана в жизни.

Раньше мы предлагали пройти быстрый психологический тест, чтобы узнать, что мешает вашему счастью.

Ранее мы публиковали быстрый тест по картинке, который расскажет, подвергаетесь ли вы манипуляциям.

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