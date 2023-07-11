Психогеометричний тест: роботодавці дають його під час співбесіди

Від обраної фігури залежатиме ваша кар'єра.

Ваша улюблена геометрична фігура розповість потенційному роботодавцю усе. Наскільки ви працьовиті, енергійні, творчі та завзяті.

Фахівчиня з соціально-психологічної підготовки Сюзан Деллінгер у 1978 році запропонувала власний психогеометричний тест, яким до сьогодні послуговуються роботодавці. Про це повідомляє Adme.

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1. Квадрат

Головні якості : працьовитість, системність, потреба доводити справу до кінця, терпіння та витривалість.

Головні недоліки : відсутність оперативності в роботі та неможливість швидко налагодити контакт з оточуючими.

Це найкращі фахівці у своїй галузі. Покладаються лише на свої обчислення та дуже уважні до деталей.

2. Трикутник

Головні якості : вміння концентруватися на головному, здатність глибоко та швидко аналізувати ситуацію та зосереджуються на суті, не надаючи великого значення деталям.

Головний недолік : винятковий егоцентризм через сильну зосередженість на кар'єрі.

Це дуже впевнені у собі люди, які хочуть бути у всьому правими. Через це постійно конкурують з іншими. Не терплять заперечень та майже не визнають своїх помилок.

3. Блискавка

Головні якості : розвинені естетичні почуття, інтуїція та образне мислення.

Головний недолік : не може працювати за мови суворих обов'язків.

Творча особистість, якій важлива незалежність у роботі. Коли він перебуває у комфортному середовищі, починає генерувати нові методи роботи та ідеї.

4. Коло

Головні якості : дуже доброзичливі, здатні згуртувати колектив, швидко розпізнають обманщиків.

Головні недоліки : спрямовані на інших людей, а не на справу.

Зацікавлені у добрих міжособистісних відносинах. Їхнє мислення заточене на почуття та моральні цінності. Прагнуть знайти щось спільне у різних точках зору.

5. Прямокутник

Головні якості : допитливість, щирий інтерес до того, що відбувається, сміливість, відкритість для нових ідей і їхнє легке засвоєння.

Головні недоліки : непередбачуваність вчинків через низьку самооцінку.

Це тимчасова форма особистості, яка незадоволена своїм нинішнім способом життя та перебуває у пошуках кращого становища. У перехідній стадії довірливі та схильні до навіюваності.

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