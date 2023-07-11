Психогеометрический тест: работодатели дают его во время собеседования

От выбранной фигуры будет зависеть ваша карьера.

Ваша любимая геометрическая фигура расскажет потенциальному работодателю все. Насколько вы трудолюбивы, энергичны, творчески и упорны.

Специалист по социально-психологической подготовке Сьюзан Деллингер в 1978 году предложила собственный психогеометрический тест, которым до сих пор пользуются работодатели. Об этом сообщает Adme.

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1. Квадрат

Главные качества: трудолюбие, системность, потребность доводить дело до конца, терпение и выносливость.

Главные недостатки: отсутствие оперативности в работе и невозможность быстро наладить контакт с окружающими.

Это лучшие специалисты в своей области. Возлагаются только на свои вычисления и очень внимательны к деталям.

2. Треугольник

Главные качества: умение концентрироваться на главном, способность глубоко и быстро анализировать ситуацию и сосредотачиваться на сущности, не придавая большого значения деталям.

Главный недостаток: эгоцентризм из-за сильной сосредоточенности на карьере.

Это очень уверенные в себе люди, желающие быть во всем правыми. Поэтому постоянно конкурируют с другими. Не терпят возражений и почти не признают свои ошибки.

3. Молния

Главные качества: развитые эстетические чувства, интуиция и образное мышление.

Главный недостаток: не может работать в условиях строгих обязанностей.

Творческая личность, которой важна независимость в работе. Когда находится в комфортной среде, начинает генерировать новые методы работы и идеи.

4. Круг

Главные качества: очень дружелюбные, способные сплотить коллектив, быстро распознают обманщиков.

Главные недостатки: направлены на других людей, а не на дело.

Заинтересованы в хороших межличностных отношениях. Их мышление заточено на чувства и нравственные ценности. Стремятся найти нечто общее в разных точках зрения.

5. Прямоугольник

Главные качества: любознательность, искренний интерес к происходящему, смелость, открытость для новых идей и их легкое усвоение.

Главные недостатки: непредсказуемость поступков из-за низкой самооценки.

Это временная форма личности, которая не удовлетворена своим нынешним образом жизни и находится в поисках лучшего положения. В переходной стадии доверчивы и склонны к внушаемости.

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