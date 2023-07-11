Психогеометрический тест: работодатели дают его во время собеседования

Психогеометрия: этот тест работодатели дают во время собеседования
Ваша любимая геометрическая фигура расскажет потенциальному работодателю все. Насколько вы трудолюбивы, энергичны, творчески и упорны.
Специалист по социально-психологической подготовке Сьюзан Деллингер в 1978 году предложила собственный психогеометрический тест, которым до сих пор пользуются работодатели. Об этом сообщает Adme.
Выберите ближайшую фигуру и читайте, что о вас узнает потенциальный работодатель.
1. Квадрат
Главные качества: трудолюбие, системность, потребность доводить дело до конца, терпение и выносливость.
Главные недостатки: отсутствие оперативности в работе и невозможность быстро наладить контакт с окружающими.
Это лучшие специалисты в своей области. Возлагаются только на свои вычисления и очень внимательны к деталям.
2. Треугольник
Главные качества: умение концентрироваться на главном, способность глубоко и быстро анализировать ситуацию и сосредотачиваться на сущности, не придавая большого значения деталям.
Главный недостаток: эгоцентризм из-за сильной сосредоточенности на карьере.
Это очень уверенные в себе люди, желающие быть во всем правыми. Поэтому постоянно конкурируют с другими. Не терпят возражений и почти не признают свои ошибки.
3. Молния
Главные качества: развитые эстетические чувства, интуиция и образное мышление.
Главный недостаток: не может работать в условиях строгих обязанностей.
Творческая личность, которой важна независимость в работе. Когда находится в комфортной среде, начинает генерировать новые методы работы и идеи.
4. Круг
Главные качества: очень дружелюбные, способные сплотить коллектив, быстро распознают обманщиков.
Главные недостатки: направлены на других людей, а не на дело.
Заинтересованы в хороших межличностных отношениях. Их мышление заточено на чувства и нравственные ценности. Стремятся найти нечто общее в разных точках зрения.
5. Прямоугольник
Главные качества: любознательность, искренний интерес к происходящему, смелость, открытость для новых идей и их легкое усвоение.
Главные недостатки: непредсказуемость поступков из-за низкой самооценки.
Это временная форма личности, которая не удовлетворена своим нынешним образом жизни и находится в поисках лучшего положения. В переходной стадии доверчивы и склонны к внушаемости.
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Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который откроет скрытые черты вашей личности.