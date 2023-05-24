ПЦУ переходить на новий календар: свята за новоюліанським календарем

Служба ПЦУ. Фото: Митрополит Епіфаній

Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Таке рішення 24 травня затвердив митрополит Епіфаній. Офіційно це відбудеться з 1 вересня, і більшість свят будуть відзначати не у звичні для українців дати.

Всі деталі та реакції українців — у матеріалі Новини.LIVE.

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Перехід на новий календар: рішення

"Рішенням Архієрейського собору помісної Української православної церкви під головуванням Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар", — йдеться у повідомленні пресслужби ПЦУ.

В ПЦУ наголошують, що питання переходу на новоюліанський календар для української церкви дуже важливе. Це порівнюють із переходом на українську мову під час богослужінь замість слов'янської. Питання календарної реформи вважають важливим і в контексті російської агресії.

Митрополит Епіфаній. Фото: facebook epifaniy

"Нині юліанський календар сприймається як пов'язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті церкви, які підтримують нашу Помісну Церкву, натомість опоненти і, в першу чергу РПЦ, дотримуються старого календаря (юліанського). Тож прагнення збереження і утвердження своєї, української, духовної ідентичності, захист від агресії "русского міра", вимагають від нас назрілого рішення — долучитися до більшості Помісних Православних Церков і запровадити у вжиток новоюліанський календар", — додали в ПЦУ.

Що зміниться для вірян

Зокрема, змістяться дати святкування Різдва, Водохреща, Покрови та Дня святого Миколая. А от Великодня це не стосується.

Відтак свята відзначатимуть:

Різдво — 25 грудня,

Покрова — 1 жовтня,

Водохреще — 6 січня,

День Святого Миколая — 6 грудня.

Додамо, що минулої зими частина українців вже святкували вищезазначені свята за новоюліанським календарем. Здебільшого таке рішення для себе ухвалили саме прихожани ПЦУ.

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", яке було проведене у грудні 2022 року, ідею перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримують 44% респондентів порівняно з 26% у грудні 2021 року.

Не підтримували перенесення Різдва лише 31% опитаних, коли у 2021 році таких було 58%. 23% зазначили, що їм байдуже, 2% не змогли відповісти на це питання.

Православна церква України. Фото: УНІАН

Реакції українців

Під офіційною заявою ПЦУ у Facebook — тисячі коментарів. Українці вітають одне одного з цією новиною. І більшість з них пише, що для них таке рішення довгоочікуване.

"Прогресивне, давно назріле рішення. Схвалюю і вітаю!"

"Це добре, нарешті і ми будемо з іншими прогресивними християнами разом святкувати. Слава Ісусу Христу"

"Слава Богу! Чудове, довгоочікуване рішення!"

Реакція українців на рішення ПЦУ. Фото: Скриншот

Реакція українців на рішення ПЦУ. Фото: Скриншот

"Слава Богу! І подяка отцям церкви! Вже думала, що не доживу до цієї давно очікуваної реформи, хоча до 1 вересня ще треба дожити... Йдеться, в першу чергу, про здоровий глузд, коли 1 вересня на церковному календарі покаже саме 1 вересня, а не 14, тільки через забобони і помилку двотисячолітньої давнини, коли люди не могли точніше вирахувати тривалість року"

"ПЦУ знову підтвердила, що вона — Церква Христова!! Рішення виважене та мудре"

Реакція українців на рішення ПЦУ. Фото: Скриншот