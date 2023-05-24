ПЦУ переходит на новый календарь: праздники по новому лианскому календарю

Служба ПЦУ. Фото: Митрополит Епифаний

Православная церковь Украины переходит на новый юлианский календарь. Такое решение 24 мая утвердил митрополит Епифаний. Официально это произойдет с 1 сентября, и большинство праздников будет отмечать не в привычные для украинцев даты.

Все детали и реакции украинцев — в материале Новини.LIVE.

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Переход на новый календарь: решение

"Решением Архиерейского собора поместной Украинской православной церкви под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания 24 мая 2023 года утверждено постановление о календарном вопросе, в котором определен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, сохраняя за приходами и монастырями право использовать старый календарь", — говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

В ПЦУ отмечают, что вопрос перехода на новоюлианский календарь для украинской церкви очень важен. Это сравнивают с переходом на украинский язык во время богослужений вместо славянского. Вопросы календарной реформы считают важным и в контексте российской агрессии.

Митрополит Епифаний. Фото: facebook epifaniy

"В настоящее время юлианский календарь воспринимается как связанный с русской церковной культурой. Ведь современным (новоюлианским) календарем пользуются те Церкви, которые поддерживают нашу Поместную Церковь, а оппоненты и, в первую очередь РПЦ, придерживаются старого календаря (юлианского). Поэтому стремление к сохранению и утверждение своей, украинской, духовной идентичности, защита от агрессии "русского мира", требуют от нас назревшего решения — присоединиться к большинству Поместных Православных Церквей и ввести в употребление новый юлианский календарь", — добавили в ПЦУ.

Что изменится для верующих

В частности, сместятся даты празднования Рождества, Крещения, Покровы и Дня святого Николая. А вот Пасхи это не касается.

Следовательно, праздники будут отмечать:

Рождество — 25 декабря,

Покрова — 1 октября,

Крещение — 6 январь,

День Святого Николая — 6 декабря.

Добавим, что прошлой зимой часть украинцев уже праздновали вышеупомянутые праздники по новоюлианскому календарю. В большинстве своем такое решение для себя приняли именно прихожане ПЦУ.

Согласно опросу группы "Рейтинг", проведенному в декабре 2022 года, идею перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 44% респондентов по сравнению с 26% в декабре 2021 года.

Не поддерживали перенос Рождества только 31% опрошенных, когда в 2021 году таких было 58%. 23% отметили, что им безразлично, 2% затруднились ответить на этот вопрос.

Православная Церковь Украины. Фото: УНИАН

Реакция украинцев

Под официальным заявлением ПЦУ в Facebook тысячи комментариев. Украинцы поздравляют друг друга с этой новостью. И большинство из них пишет, что для них такое решение долгожданное.

"Прогрессивное, давно назревшее решение. Одобряю и поздравляю!"

"Это хорошо, наконец-то и мы будем с другими прогрессивными христианами вместе праздновать. Слава Иисусу Христу"

"Слава Богу! Великолепное, долгожданное решение!"

Реакция украинцев на решение ПЦУ. Фото: Скриншот

Реакция украинцев на решение ПЦУ. Фото: Скриншот

"Слава Богу! И благодарность отцам церкви! Уже думала, что не доживу до этой давно ожидаемой реформы, хотя до 1 сентября еще нужно дожить... Речь идет, в первую очередь, о здравом смысле, когда 1 сентября на церковном календаре покажет именно 1 сентября, а не 14, только из-за предрассудков и ошибки двухтысячелетней давности, когда люди не могли точнее высчитать продолжительность года"

"ПЦУ вновь подтвердила, что она — Церковь Христова!! Решение взвешенное и мудрое"

Реакция украинцев на решение ПЦУ. Фото: Скриншот