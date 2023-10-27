Радіодиктант національної єдності - перевірка на помилки - значення слова бганка

В Україні провели диктант національної єдності. Фото: скриншот

В Україні зі зміною календаря радіодиктант національної єдності написали 27 жовтня. Він мав назву "Дороги України". Текст повністю з'явиться у доступі 30 числа, а зараз українці самі можуть перевірити свої помилки.

Серед тих, хто взяв участь у написанні — народна депутатка України Євгенія Кравчук, яка тішиться тим, що українці дізнаються, що таке слово "бганка". Своїми емоціями вона поділилася з Новини.LIVE.

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"Радіодиктант — не про перевір свою грамотність, а про єднання українців не тільки по регіонах, а і по світу. Приємно розуміти, що якісь 15-20 хв ми всі робимо одне і те ж саме, незалежно де перебуваємо. Хочеться, щоб "Дороги України" стали для багатьох дорогами додому. Я для себе залишаю ці списані аркуші, як згадки, колись буду дитині показувати. І всі цього року відкрили для себе слово бганка, думаю це найбільш популярний запит у гуглі", — сказала нардепка.

Нардепка Євгенія Кравчук пише диктант. Фото: скриншот

Вона додала, що для неї диктант не був дуже складним. Політикиня засумнівалася лише у кількох розділових знаках.

Додамо, що у диктанті речення зі словом бганка звучало так: "У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями".

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови, "бганка" — це зморшка або складка на чомусь.

Про диктант

Традиція писати диктант у День української писемності та мови з'явилася у 2000 році. Повномасштабна війна не стала на заваді, писали диктант і минулого року, і цьогоріч. Раніше радіодиктант проводили 9 листопада, в день церковної пам'яті Нестора Літописця. Дата змінилася з переходом ПЦУ на новий церковний календар.

Цьогорічний текст написала перекладачка і поетеса Катерина Калитко, а читав його у прямому етері актор театру і кіно Олексій Гладковський.

Поки невідомо скільки людей долучилися до радіодиктанту, минулого року ця цифра перевищувала пів мільйона осіб.

Текст на перевірку можна надіслати двома способами:

Поштою на адресу: Київ 1001, Хрещатик, 26 (гриф дати написання має бути не пізнішим за 29 жовтня) Сфотографуйте текст і відправте фото на електронну пошту [email protected] до 11:00 30 жовтня.

Нагадаємо, 27 жовтня існує одразу декілька важливих та цікавих свят, які відзначаються не тільки в Україні, а й у всьому світі. У церковному календарі це також не менш важливий день, адже віряни вшановують пам’ять відомої людини.