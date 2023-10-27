Радиодиктант национального единства - проверка на ошибки - значение слова бганка

В Украине был проведен диктант национального единства. Фото: скриншот

В Украине со сменой календаря радиодиктанты национального единства написали 27 октября. Он назывался "Дороги Украины". Текст полностью появится в доступе 30-го числа, а сейчас украинцы сами могут проверить свои ошибки.

Среди тех, кто принял участие в написании — народный депутат Украины Евгения Кравчук, радуется тем, что украинцы узнают, что такое слово "бганка". Своими эмоциями она поделилась с Новини.LIVE.

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"Радиодиктант — не о проверке своей грамотности, а о единении украинцев не только по регионам, но и по миру. Приятно понимать, что какие-то 15-20 мин мы все делаем одно и то же, независимо где находимся. Хочется, чтобы "Дороги Украины" стали для многих дорогами домой. Я для себя оставляю эти списанные листы, как упоминания, когда-нибудь буду ребенку показывать. И все в этом году открыли для себя слово бганка, думаю это самый популярный запрос в гугле", — сказала нардеп.

Нардеп Евгения Кравчук пишет диктант. Фото: скриншот

Она добавила, что для нее диктант не был слишком сложным. Политик усомнилась только в нескольких знаках препинания.

Добавим, что в диктанте предложение со словом бганка звучало так: "У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями".

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка, "бганка" — это морщина или складка на чем-то.

О диктанте

Традиция писать диктант в День украинской письменности и языка появилась в 2000 году. Полномасштабная война не помешала, писали диктант и в прошлом году, и в этом году. Ранее радиодиктант проводился 9 ноября, в день церковной памяти Нестора Летописца. Дата изменилась с переходом ПЦУ на новый церковный календарь.

Нынешний текст написала переводчица и поэтесса Екатерина Калитко, а читал его в прямом эфире актер театра и кино Алексей Гладковский.

Пока неизвестно, сколько людей присоединились к радиодиктанту, в прошлом году эта цифра превышала полмиллиона человек.

Текст на проверку можно отправить двумя способами:

Почтой по адресу: Киев 1001, Крещатик, 26 (гриф даты написания должен быть не позднее 29 октября) Сфотографируйте текст и отправьте фото по электронной почте [email protected] до 11:00 30 октября.

Напомним, 27 октября существует сразу несколько важных и интересных праздников, отмечаемых не только в Украине, но и во всем мире. В церковном календаре это тоже не менее важный день, ведь верующие чтят память известного человека.