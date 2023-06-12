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Радуцький розповів, як вберегтися від інфікування дизентерією та холерою

12 червня 2023 19:00
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Радуцький розповів, як вберегтися від інфікування дизентерією та холерою
Михайло Радуцький, голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Фото: Михайла Радуцького
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Мешканцям сіл, міст та областей, які потрапили під забруднені води через підрив армією РФ Каховської ГЕС, слід вживати лише бутильовану або привозну воду. Зокрема і для технічних потреб.

Також не можна споживати раніше виготовлену консервацію, користуватися одягом, що потрапив під велику воду і протягом кількох наступних місяців не їсти річкову рибу.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За словами депутата, окрім хімічної та токсичної загрози, Україна отримала ще й бактеріальну загрозу. Це можуть бути різні збудники кишкових інфекцій, наприклад, дизентерія та поодинокі випадки холери.

Аби уберегтися від них, слід вживати та користуватися лише бутильованою водою, яка у постражадлих регіонах є у достатній кількості.

"Овочі і фрукти мити лише бутильованою водою. У постраждалих регіонах бажано не вживати раніше зроблену консервацію і не користуватися одягом, який потрапив під водяну атаку. Пам'ятайте, що гепатит А, як і більшість кишкових інфекцій, — хвороба брудних рук. Тому мити руки з милом — святе", — наголосив Радуцький.

Загибла риба на Дніпропетровщині
Загибла від повені риба на Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нардеп також не радить вживати в їжу вʼялену рибу чи іншу річкову. Адже перевірити, звідки саме вона потрапила на ринок чи у магазин — дуже важко.

"А це ботулізм. Бо де гарантія, що у Київ ця риба не приїде? А українці ж люблять купувати продукти на стихійних ринках. Тому річкову рибу варто максимально виключити із споживання у найближчі кілька місяців", — підкреслив Радуцький.

Нагадаємо, за словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, катастрофа на Каховській ГЕС завдала серйозних збитків екології. Орієнтовна сума на даний момент становить понад 55 млрд гривень. 

Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування додав, що руйнація Каховської ГЕС така ж сама катастрофа для України, як і вибух на ЧАЕС. 

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