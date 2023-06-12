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Радуцкий рассказал, как уберечься от инфицирования дизентерией и холерой

12 июня 2023 19:00
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Радуцкий рассказал, как уберечься от инфицирования дизентерией и холерой
Михаил Радуцкий, глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Фото: Михаила Радуцкого
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Жителям сел, городов и областей, попавших под загрязненные воды из-за подрыва армией РФ Каховской ГЭС, следует употреблять только бутилированную или привозную воду. В том числе и для технических нужд.

Также нельзя потреблять ранее приготовленную консервацию, пользоваться одеждой, попавшей под большую воду и в течение нескольких последующих месяцев не есть речную рыбу.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По словам депутата, кроме химической и токсической угрозы, Украина получила еще и бактериальную. Это могут быть различные возбудители кишечных инфекций, например дизентерия и единичные случаи холеры.

Чтобы уберечься от них, следует употреблять и пользоваться только бутилированной водой, которая в пострадавших регионах есть в достаточном количестве.

"Овощи и фрукты мыть только бутилированной водой. В пострадавших регионах желательно не употреблять ранее приготовленную консервацию и не пользоваться попавшей под водяную атаку одеждой. Помните, что гепатит А, как и большинство кишечных инфекций, — болезнь грязных рук. Поэтому мыть руки с мылом — святое", — подчеркнул Радуцкий.

Погибшая рыба на Днепропетровщине
Погибшая от наводнения рыба на Днепропетровщине. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Нардеп также не советует употреблять в пищу вяленую рыбу или другую речную. Ведь проверить, откуда именно она попала на рынок или в магазин, очень тяжело.

"А это ботулизм. Ведь где гарантия, что в Киев эта рыба не приедет? Украинцы любят покупать продукты на стихийных рынках. Поэтому речную рыбу следует максимально исключить из потребления в ближайшие несколько месяцев", — подчеркнул Радуцкий.

Напомним, по словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, катастрофа на Каховской ГЭС нанесла серьезный ущерб экологии. Примерная сумма на данный момент составляет более 55 млрд гривен.

Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования добавил, что разрушение Каховской ГЭС такая же катастрофа для Украины, как и взрыв на ЧАЭС.

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