Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow ​​​​​​​Адвокати митрополита УПЦ МП Павла оскаржили його запобіжний захід arrow

​​​​​​​Адвокати митрополита УПЦ МП Павла оскаржили його запобіжний захід

7 квітня 2023 13:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) в залі суду
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Захисники митрополита УПЦ МП Павла подали апеляційну скаргу на запобіжний захист їхньому клієнту. Судове засідання очікується на наступному тижні.

Про це повідомило "Суспільне".

Читайте також:

Хід адвокатів митрополита Павла 

Захист митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла оскаржує обраний йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В суді поінформували, що апеляцію подав адвокат Микола Чекман.

Що відбувається в суді

Зараз відбувається процес витребування матеріалів справи.

"Після цього буде призначено засідання. Це очікується наступного тижня", — зазначили у Апеляційному суді.

Нагадаємо, митрополит Павло (Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.

Після оголошення рішення суду митрополит УПЦ МП не хотів одягати електронний браслет. Він аргументував відмову "проблемами зі здоров'ям".

Читайте також ексклюзивне інтерв'ю митрополита УПЦ МП Павла Новини.LIVE напередодні вручення підозри.

Фото: УНІАН

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB