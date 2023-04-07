​​​​​​​Адвокати митрополита УПЦ МП Павла оскаржили його запобіжний захід

Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) в залі суду

Захисники митрополита УПЦ МП Павла подали апеляційну скаргу на запобіжний захист їхньому клієнту. Судове засідання очікується на наступному тижні.

Про це повідомило "Суспільне".

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Захист митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла оскаржує обраний йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В суді поінформували, що апеляцію подав адвокат Микола Чекман.

Що відбувається в суді

Зараз відбувається процес витребування матеріалів справи.

"Після цього буде призначено засідання. Це очікується наступного тижня", — зазначили у Апеляційному суді.

Нагадаємо, митрополит Павло (Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.

Після оголошення рішення суду митрополит УПЦ МП не хотів одягати електронний браслет. Він аргументував відмову "проблемами зі здоров'ям".

Читайте також ексклюзивне інтерв'ю митрополита УПЦ МП Павла Новини.LIVE напередодні вручення підозри.

Фото: УНІАН