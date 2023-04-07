​​Адвокаты митрополита УПЦ МП Павла обжаловали его меру пресечения

Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) в зале суда

Защитники митрополита УПЦ МП Павла подали апелляционную жалобу на защиту их клиенту. Судебное заседание ожидается на следующей неделе.

Об этом сообщило "Суспільне".

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Ход адвокатов митрополита Павла

Защита митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла оспаривает избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В суде сообщили, что апелляцию подал адвокат Николай Чекман.

Что происходит в суде

Сейчас идет процесс истребования материалов дела.

"После этого будет назначено заседание. Это ожидается на следующей неделе", — отметили в Апелляционном суде.

Напомним, митрополит Павел (Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста.

После оглашения решения суда митрополит УПЦ МП не хотел одевать электронный браслет. Он аргументировал отказ "проблемами со здоровьем".

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Фото: УНИАН