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​​Адвокаты митрополита УПЦ МП Павла обжаловали его меру пресечения

7 апреля 2023 13:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) в зале суда
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Защитники митрополита УПЦ МП Павла подали апелляционную жалобу на защиту их клиенту. Судебное заседание ожидается на следующей неделе.

Об этом сообщило "Суспільне".

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Ход адвокатов митрополита Павла

Защита митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла оспаривает избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В суде сообщили, что апелляцию подал адвокат Николай Чекман.

Что происходит в суде

Сейчас идет процесс истребования материалов дела.

"После этого будет назначено заседание. Это ожидается на следующей неделе", — отметили в Апелляционном суде.

Напомним, митрополит Павел (Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста.

После оглашения решения суда митрополит УПЦ МП не хотел одевать электронный браслет. Он аргументировал отказ "проблемами со здоровьем".

Читайте также эксклюзивное интервью митрополита УПЦ МП Павла Новини.LIVE в преддверии вручения подозрения.

Фото: УНИАН

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