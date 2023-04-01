Митрополит УПЦ МП Павло відмовлявся одягати електронний браслет через "хворобу ніг"

Митрополит Павло у залі суду

Митрополит Павло (Павло Лебідь) після оголошення рішення суду щодо його цілодобового домашнього арешту не хотів одягати електронний браслет. Він аргументував відмову "проблемами зі здоров'ям".

Про це повідомляють ЗМІ, які були присутні на засіданні.

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Що відомо

Після оголошення запобіжного заходу для Паші "Мерседеса" у вигляді домашнього арешту, він сказав, що йому за станом здоров'я не можна чіпляти електронний браслет на ногу.

"Ноги полопані", — став переконувати митрополит, підіймаючи рясу.

У відповідь правоохоронець сказав, що в такому разі електронний браслет можна одягнути на руку, однак для цього потрібне документальне медичне підтвердження щодо хвороби ніг.

Після цього митрополит Павло та його адвокати стали телефонувати лікарям, аби ті надали таке підтвердження. Оскільки отримати необхідні документи з огляду на пізню пору неможливо, заарештований все ж погодився одягти електронний браслет на свою праву ногу.

"Молився, благословляв усіх президентів на виборах, а тепер удостоєний такої честі", — прокоментував митрополит російською мовою.

Нагадаємо, Павло підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.

Додамо, що 31 березня біля Києво-Печерської Лаври стались сутички між вірянами та активістами, які вийшли на акції протесту. Вони вимагали надати доступ комісії Мінкульту на територію для перевірки одного з корпусів.

Відомо, що священнослужителі та парафіяни блокували вхід до будівлі, тим самим знову зірвавши роботу комісії. Фотограф Новини.LIVE побував на місці.

Раніше Комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили для перевірки на територію одного з корпусів Києво-Печерської лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей — як прихильників УПЦ, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички.

Очільник Києво-Печерської Лаври УПЦ зазначив, що ця релігійна організація підтримує Україну у повномасштабній війні. Зокрема, у церквах Української православної церкви моляться за українських воїнів.

Про це намісник Києво-Печерської Лаври від УПЦ владика Павло (Лебідь) заявив у ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.